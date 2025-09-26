¿Cazzu teme a los Aguilar? Revelan que no quiere volver a México por miedo a la dinastía

Aunque México ha sido uno de los países que más ha abrazado a la rapera argentina Cazzu como si fuera una más, la cantante argentina estaría atravesando una etapa de incertidumbre que la mantiene alejada del país. Y no, no se trata de una gira internacional ni de compromisos laborales. Según reveló el periodista Javier Ceriani, Cazzu tendría miedo de regresar a México por culpa de la dinastía Aguilar.

La cantante argentina Cazzu se pronunció sobre los comentarios negativos hacia su contenido exclusivo. / Instagram: @cazzu

¿Por qué Cazzu supuestamente tiene miedo de la familia Aguilar y evita viajar a México?

La información fue compartida en el canal de YouTube “Lubox TV”, donde el periodista Javier Ceriani aseguró que Cazzu estaría evitando pisar suelo mexicano por temor a lo que pueda ocurrir con la familia de Ángela Aguilar, actual esposa de Christian Nodal. El periodista incluso citó una frase que, según él, habría dicho la cantante:

“Tengo miedo de pisar México, le tengo miedo a los Aguilar”. Cazzu supuestamente Javier Ceriani

La supuesta tensión entre Cazzu y la familia Aguilar habría escalado a tal nivel que, según Ceriani, los padres de la cantante y los de Christian Nodal estarían considerando contratar seguridad privada para proteger a la hija que ambos comparten.

“Cazzu tiene la protección de Cristy y Jaime (padres de Nodal), que son tan poderosos como los Aguilar. Cuidado con los Nodal, son poderosos también. Los Nodal no van a permitir que su nieta sufra ningún altercado en México. ¿Quién cree que le va a quitar la custodia a esa niña, Christian? No. Los Nodal son los únicos expertos en conciertos en México que podrían proteger a su nieta. No van a permitir que nadie toque a su nieta, no sé si a Cazzu, pero a su nieta no.” Javier Ceriani

Esta versión ha encendido las alarmas entre los fans, quienes no entienden cómo una relación que parecía cordial tras la separación, ahora estaría marcada por el miedo y la desconfianza.

Christian Nodal acompañó a Ángela Aguilar en el evento, pero ambos evitaron hablar del escándalo con Cazzu. / IG: @cazzu / @nodal

¿Cazzu quiere la custodia total de su hija y llevara el caso desde Argentina?

En medio de esta supuesta crisis emocional y legal, Cazzu estaría decidida a solicitar la custodia absoluta de su hija. De acuerdo con Ceriani, la cantante ya habría iniciado el proceso jurídico desde Argentina, alegando una marcada ausencia de Christian Nodal en la vida de la menor.

Uno de los puntos más delicados del caso es que Nodal, según esta versión, se ha negado a firmar los documentos necesarios para que su hija pueda salir del país con su madre. Esto incluye la autorización para tramitar el pasaporte, lo que ha complicado los compromisos laborales de Cazzu, quien también necesita viajar constantemente por su carrera.

Además, se habla de pagos irregulares en la pensión alimenticia y de una falta de presencia emocional por parte del cantante. El ejemplo más reciente fue el cumpleaños número dos de la menor, celebrado el pasado 14 de septiembre, donde Nodal no habría estado presente, lo que desató una ola de críticas en redes sociales.

Hasta el momento, todo permanece como especulación, ya que ninguno de los involucrados, Cazzu, Nodal o la familia Aguilar, ha confirmado o negado un conflicto.