Majo Aguilar responde si fue invitada a la boda de Ángela y Nodal, ¿la dejaron fuera de la lista?

Majo Aguilar habló sobre la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, un enlace que sigue dando de qué hablar. Sus palabras despertaron preguntas inmediatas entre el público: ¿la relación entre primas continúa distante?, ¿hubo invitación o simplemente no formará parte del festejo?

Silencios, dudas y ausencia: ¿Majo Aguilar no fue invitada a la boda de Ángela y Nodal? / Foto: IG/@majo__aguilar

¿Cuándo es la boda por la iglesia de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Ángela Aguilar anunció la fecha de su boda por la iglesia con Christian Nodal, y lo hizo en uno de los momentos más cercanos con su público: durante su gira Libre corazón por Estados Unidos, cuando la cantante se encontraba firmando autógrafos y conviviendo de forma directa con fans que acudieron a verla.

En medio de esa convivencia, la integrante de la dinastía Aguilar respondió de manera espontánea a uno de los asistentes y reveló que la ceremonia por la iglesia se realizará en el mes de mayo. “Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia”, dijo.

¿Puro amor… pero sin invitación? Majo Aguilar y la boda que genera sospechas. / Foto: Redes sociales

¿Majo Aguilar asistirá a la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Durante un reciente encuentro con medios, Majo Aguilar fue cuestionada sobre si asistirá a la boda de su prima Ángela Aguilar con Christian Nodal, un tema que ha generado atención desde que se dio a conocer la fecha del enlace religioso. La cantante respondió con cautela y dejó claro que, hasta el momento, no tiene información al respecto, manteniendo una postura reservada frente a los cuestionamientos sobre la vida personal de su familia.

“No sabemos nada”, expresó Majo al ser interrogada sobre la celebración, y aprovechó para enfatizar que prefiere mantenerse al margen de asuntos que no le corresponden. La intérprete explicó que su intención no es evadir el tema, sino respetar los espacios y decisiones de los demás. “A mí me gusta hablar de mí, no es por algo egoísta, sino porque cuando me preguntan, no solo de mi prima, sino de cualquier otra persona, no me meto porque no me corresponde”, señaló.

La cantante también subrayó que su postura siempre es promover un mensaje positivo, independientemente de las circunstancias. “Si puedo decir algo, es que demos amor”, afirmó, dejando claro que evita generar especulaciones o polémicas en torno a la vida de terceros. Finalmente Majo Aguilar recordó que ese mensaje ha sido constante en su carrera y en su manera de expresarse públicamente: “Siempre mi frase ha sido ‘Puro amor’”, concluyó, marcando distancia de cualquier controversia.

Las tensiones entre Majo Aguilar y Ángela Aguilar continúan. / Fotos: IG/@majo__aguilar /@angela_aguilar_

¿Majo Aguilar y Ángela Aguilar están distanciadas?

Majo Aguilar habló sobre la relación actual que mantiene con parte de su familia. Fue a través de un video compartido en su cuenta de TikTok donde la cantante decidió aclarar la situación, ante las versiones y especulaciones que han circulado en torno a un posible conflicto familiar con Ángela y Pepe Aguilar.

En su mensaje, Majo fue directa al explicar que existe una distancia con Pepe y Ángela Aguilar, aunque dejó claro que esto no debe interpretarse como una enemistad. “Quiero platicar con ustedes desde el fondo de mi corazón y espero que reciban este mensaje con total claridad. También voy a ser muy directa porque las cosas han llegado a un nivel donde necesito ser lo más transparente posible”, mencionó la cantante.

La intérprete detalló que la falta de cercanía no es reciente y que se trata de una situación que se ha dado con el paso del tiempo. “Hace algunos años dejé de tener comunicación frecuente con mi familia. No tenemos una relación cercana actualmente, pero eso no significa que no sean importantes para mí”, destacó.

Por su parte, Ángela Aguilar ha evitado profundizar en el tema y únicamente ha señalado que no le agradan las especulaciones sobre una presunta rivalidad con su prima. Sin embargo, también ha reconocido que, aunque en el pasado eran muy cercanas, la relación cambió con el tiempo. Las declaraciones de ambas han dejado claro que, más allá de los rumores, el distanciamiento existe, aunque sin confrontaciones públicas ni señalamientos directos.

