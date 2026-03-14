¿Nodal y Ángela Aguilar se veían a escondidas? Así quedaría el mayo de 2024 de Christian, ¡calendario de amor!

El nombre de Christian Nodal y Ángela Aguilar volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de que una exempleada de un cine en Monterrey compartiera un testimonio que ubica a la pareja en una cita privada a mediados de mayo de 2024. Su relato, difundido en TikTok, aporta nuevos detalles sobre fechas y lugares que coinciden con el periodo en el que el cantante aún estaba vinculado públicamente con Cazzu. Sin embargo, el nuevo testimonio añade una fecha concreta a la narrativa y ha reactivado el debate en redes sociales.

Te puede interesar: Mariana Seoane, tras posar con Ángela Aguilar y Nodal, ‘pelusea’ una colaboración con ella y ¿con Cazzu sí?

La cantante argentina Cazzu se pronunció sobre los comentarios negativos hacia su contenido exclusivo. / Instagram: @cazzu

¿Qué ocurrió en el cine de Monterrey donde supuestamente estuvieron Nodal y Ángela Aguilar?

La usuaria de TikTok identificada como Cass A. publicó un video tipo storytime sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal en el que relata una experiencia que, vivió mientras trabajaba como subgerente en un cine ubicado en San Pedro Garza García, Nuevo León.

De acuerdo con su versión, el 15 de mayo de 2024 varios escoltas llegaron al complejo con una solicitud particular: rentar una sala completa para una función privada. La empleada explicó que el establecimiento no podía cerrar una sala sin reservación previa, pero ofreció una alternativa: comprar todos los boletos disponibles.

Según su testimonio, los guardias aceptaron la propuesta y adquirieron dos salas VIP completas, además de cubrir el consumo de los otros clientes que se encontraban en esos espacios. También habrían establecido ciertas condiciones para el personal.

Cass A. señaló que a los trabajadores del cine se les pidió no portar teléfonos celulares mientras atendían a los visitantes y que únicamente gerentes o subgerentes podían acercarse a la pareja.

La joven aseguró que en ese momento firmó un contrato de confidencialidad, motivo por el cual no había contado la historia antes. En su video explicó que decidió hablar ahora porque ya no trabaja en ese lugar.

Como parte de su relato, mencionó un detalle que dice recordar con claridad: Ángela Aguilar vestía una blusa verde con gris. También relató que después de ese episodio decidió dejar de seguir a Nodal en redes sociales.

Te puede interesar: Ángela Aguilar comparte polémico mensaje por el 8M y en redes la destrozan: “Es la menos indicada”

¿Por qué la fecha del 15 de mayo genera dudas sobre el calendario de Christian Nodal?

Cuando surgieron versiones sobre una posible infidelidad, Christian Nodal reveló su calendario de mayo de 2024.

El cantante indicó que el 13 de mayo viajó a Guadalajara para ver a Ángela Aguilar en un concierto y que el 14 de mayo ocurrió el primer beso entre ambos.

La supuesta cita en el cine de Monterrey habría sucedido el 15 de mayo o días cercanos, lo que coincide temporalmente con el inicio del vínculo que el cantante describió. Sin embargo, la conversación en redes surge porque en ese momento aún no se había anunciado públicamente su separación de Cazzu.

El propio Nodal también declaró que hasta el 20 de mayo informó a la rapera que comenzaría a salir con “alguien, figura pública”. La separación entre ambos se hizo pública el 23 de mayo de 2024.

A este testimonio se sumó el de un fotógrafo de Monterrey, quien afirmó en redes sociales que vio al cantante con Ángela en la ciudad durante esos días. Según explicó, pensó que era algo normal porque la joven estaba invitada al concierto que el intérprete daría en la capital de Nuevo León.

Estos relatos han sido retomados por usuarios en redes para comparar fechas con la cronología que el artista compartió previamente.

Te puede interesar: Pepe Aguilar ya sabía que Nodal le era infiel a Cazzu con Ángela Aguilar, aseguran, ¡hasta comían juntos!

¿Cómo queda la línea del tiempo del caso Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu?

La historia que involucra a Cazzu, Christian Nodal, Ángela Aguilar, ha sido reconstruida por seguidores y medios a partir de declaraciones públicas y publicaciones en redes sociales. Con la información disponible, la secuencia de hechos quedaría de la siguiente manera:

8 de mayo: El cantante ha señalado que ese día ocurrió la ruptura definitiva con la rapera argentina.

El cantante ha señalado que ese día ocurrió la ruptura definitiva con la rapera argentina. 13 de mayo: Nodal viaja a Guadalajara para ver a Ángela Aguilar en un concierto.

Nodal viaja a Guadalajara para ver a Ángela Aguilar en un concierto. 14 de mayo: Según su versión, ese día ocurrió el primer beso entre ambos.

Según su versión, ese día ocurrió el primer beso entre ambos. 15 de mayo: Testimonio de la exempleada del cine ubica una supuesta cita privada en Monterrey, donde se habrían comprado dos salas VIP completas.

Testimonio de la exempleada del cine ubica una supuesta cita privada en Monterrey, donde se habrían comprado dos salas VIP completas. 20 de mayo: Nodal afirma que ese día avisó a Cazzu que comenzaría a salir con “alguien, figura pública”.

Nodal afirma que ese día avisó a Cazzu que comenzaría a salir con “alguien, figura pública”. 23 de mayo: Se anuncia públicamente la separación entre el cantante y la rapera.

Se anuncia públicamente la separación entre el cantante y la rapera. 25 de mayo: De acuerdo con versiones difundidas en redes, Cazzu habría sabido entonces que la persona mencionada era Ángela Aguilar.

De acuerdo con versiones difundidas en redes, Cazzu habría sabido entonces que la persona mencionada era Ángela Aguilar. 29 de mayo: Circula un video donde Nodal y Ángela aparecen juntos en la Fontana di Trevi, en Roma, donde celebraron una boda espiritual.

En declaraciones posteriores, Nodal ha reiterado que cuando comenzó a verse con Ángela su relación con Cazzu ya había terminado. Por su parte, la cantante de la dinastía Aguilar declaró que “a nadie le rompieron el corazón y todos los involucrados sabían qué estaba pasando”.

Cazzu, en tanto, señaló que se enteró de la relación de la misma manera que el público, al verla difundida en medios y redes sociales.

Actualmente, la pareja formada por Nodal y Ángela Aguilar mantiene sus planes de celebrar una boda religiosa en Zacatecas en mayo de 2026, lo que ha vuelto a colocar la historia de su relación bajo el escrutinio público.

Te puede interesar: Ángela Aguilar lanza fuerte mensaje tras polémica de Christian Nodal y Cazzu: ¿Dice adiós?