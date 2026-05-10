¿Ángela Aguilar usa cuarto de la hija de Nodal para su perro? VIDEO desata polémica y fuertes críticas

Lo que parecía un tierno gesto de Christian Nodal preparando el cuarto de su hija en Texas terminó en tremendo escándalo. En redes aseguran que ese mismo espacio ha sido ocupado por la mascota de Ángela Aguilar, lo que desató críticas, sospechas y hasta teorías de “provocación”. ¿Gordo Aguilar, eres tú?

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Ángela Aguilar, Christian Nodal y el Gordo Aguilar / Instagram

¿Cómo es el cuarto que Christian Nodal preparó para su hija en Texas?

El video compartido por Christian Nodal mostró cada rincón de la habitación ubicada dentro de la casa que comparte con Ángela Aguilar en Texas. La decoración llamó de inmediato la atención porque tiene una estética totalmente inspirada en el universo visual del cantante.

En las imágenes se aprecia un enorme vestidor con ropa y zapatos acomodados cuidadosamente, además de un baño con acabados en mármol rosa, espejo amplio y tina. Después aparece la zona principal del dormitorio, donde destaca una cama tamaño king size con letras blancas en la cabecera formando el nombre de la menor.

También se observan detalles como cactus decorativos, lámparas con forma de nube, luces LED amarillas, una pantalla plana, flores y una cuna cubierta con un cobertor rosa de la Virgen de Guadalupe. Incluso aparece un libro donde “El Forajido”, personaje asociado a Nodal, es presentado como el héroe de la historia.

Sin embargo, en redes sociales varios usuarios cuestionaron que el cuarto pareciera reflejar más los gustos del cantante que los intereses de una niña pequeña. Algunos comentarios incluso ironizaron con que el espacio parecía “un museo de Nodal”.

¿Por qué usuarios acusan a Ángela Aguilar de convertir el cuarto de la hija de Nodal en espacio para su perro?

La verdadera bomba explotó cuando internautas comenzaron a comparar el video de Christian Nodal con publicaciones antiguas de Ángela Aguilar. Según usuarios, el mismo cuarto había aparecido anteriormente en fotografías donde descansaba el pug de la cantante.

Aunque hasta el momento no existe confirmación oficial de que efectivamente sea el mismo espacio, las similitudes en las sábanas, almohadas y decoración hicieron que miles de personas comenzaran a lanzar críticas contra la pareja.

“¿El cuarto lo usa el perro? Revisa el video de Nodal del cuarto y lo que publicaba Ángela: mismas sábanas, mismo cuarto, mismos almohadones. ¿Siquiera los lavaron? ¿Saben si la niña tiene alergias?”, cuestionó la cuenta ‘@GIsabelMQuesad1’.

Los comentarios no tardaron en dividir opiniones. Mientras algunos consideran exageradas las acusaciones, otros creen que se trató de una falta de sensibilidad por parte de la pareja.

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¿Provocación de Ángela Aguilar en el cuarto de la hija de Nodal? Esto dijo Maryfer Centeno

En medio del escándalo apareció también la opinión de Maryfer Centeno, quien analizó la controversia en redes sociales y aseguró que la imagen podría interpretarse como una “provocación”.

Maryfer Centeno “Esto que vemos parece ser una provocación de Ángela Aguilar; si usted se fija es la misma recámara que subió Christian Nodal diciendo que... como mandando un mensaje buscando limpiar su imagen”

Maryfer también señaló que el detalle del perro dentro del espacio destinado para la menor podía ser visto de manera negativa por el público.

“En el lugar donde va su hijita, donde debería estar la niña, pues parece ser que lo que hace es una provocación al poner a su perrito. El hecho de que la habitación esté diseñada para la menor, pero que esté habitada por su perrito se percibe como una provocación”, agregó.

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¿Cómo reveló Christian Nodal que Ángela Aguilar remodeló el cuarto de su hija en Texas?

En medio de las críticas también resurgió una entrevista que Christian Nodal concedió a Adela Micha en 2025, donde reveló que la persona encargada de remodelar el espacio fue precisamente Ángela Aguilar.

“Ella remodeló todo. Fueron como esos detallitos bonitos, me decía: ‘no quiero entrar a la casa todavía hasta que no esté terminada’. ¿Pero qué falta? Decía que falta un cuarto y falta un cuarto... Era el cuarto de mi hija”, contó el cantante.

Hasta ahora ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han salido públicamente a responder las acusaciones sobre el supuesto uso del cuarto para las mascotas. Aun así, el tema sigue creciendo en redes sociales: