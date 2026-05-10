Christian Nodal enciende más los rumores de pelea con sus padres, toma impactante decisión, ¡foto lo prueba!

El cantante Christian Nodal sigue dando de qué hablar, pero no por su carrera ni su matrimonio con Ángela Aguilar, sino porque avivó las versiones del posible distanciamiento con sus padres, ¿será por su nombre?, ¿qué pasó? Te contamos los detalles.

No te pierdas: Músicos acusan a Pepe Aguilar de ser grosero y revelan: “Nos torció los ojos”; ¡lo exhiben! VIDEO

Las polémicas no paran para Nodal. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Christian Nodal y sus papás?

Los rumores sobre un posible fractura en la relación familiar entre Christian Nodal y sus padres comenzaron a tomar fuerza después de que Jaime González y Cristy Nodal no aparecieran en la celebración de cumpleaños del cantante realizada en Zacatecas. El evento reunió a integrantes de la familia Aguilar y personas cercanas a Ángela Aguilar, por lo que la ausencia de los padres del intérprete llamó la atención entre seguidores y usuarios en redes sociales. A partir de ese momento, comenzaron a surgir versiones relacionadas con posibles cambios en la dinámica familiar tras la boda del cantante.

En el centro de las especulaciones, se señaló que presuntamente existirían diferencias relacionadas con el entorno personal y profesional que rodea actualmente al artista. Sin embargo, hasta ahora ni Jaime González ni Cristy Nodal han emitido declaraciones públicas para confirmar una ruptura familiar.

A esto se sumó que los padres del intérprete habrían viajado a Argentina para asistir al cumpleaños de su nieta, hija de Cazzu y Christian Nodal, en medio de las polémicas que continúan rodeando la relación entre ambos artistas tras su separación.

No te pierdas: Emiliano Aguilar aconseja a su papá, Pepe Aguilar, ante la cancelación de sus conciertos: ¿se reconcilian?

Christian Nodal se habría distanciado de sus papás. / Redes sociales

¿Christian Nodal confirma distanciamiento con sus padres?

Durante un concierto en Querétaro, Christian Nodal compartió un mensaje con sus seguidores en medio de las versiones relacionadas con su entorno familiar y profesional. Frente al público, el intérprete habló sobre la situación que atraviesa respecto a su nombre artístico y aseguró que, aunque existen temas relacionados con su imagen y su música, mantiene un vínculo cercano con sus fans. “Les conté que mi imagen no es mía, mi nombre no es mío, ni mi música es mía, pero mi corazón y voz siempre van a ser de ustedes”, dijo el yerno de Pepe Aguilar.

“Y si algo me ha enseñado la vida es que la propia sangre te puede fallar, es que los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes”. Christian Nodal.

En medio de estas declaraciones, ¡sale tremenda prueba! El cantante tomó una decisión. Corroboramos que Christian Nodal ya no sigue en Instagram ni a sus padres ni a la empresa que lo representa, JG Music, vinculada a su padre Jaime González. Además, el sonorense contó que tuvo que posponer un concierto en Chile, luego de que no se priorizó el bienestar de los músicos y no alcanzaron a llegar, ¿tirando un dardo más a su familia?

Ante esto la pregunta que sus fans se hacen nuevamente es si el distanciamiento no es por Ángela Aguilar, sino por su nombre artístico y cuestiones de dinero.

No te pierdas: Pepe Aguilar rompe el silencio sobre Ángela y Nodal tras posponer su boda y ‘separación': ¿Hay divorcio? VIDEO

Aquí la imagen:

Christian Nodal no sigue a su madre ni a la agencia que lo representa en redes sociales. / Redes sociales

¿Christian Nodal se cambia el nombre?

Otro de los temas que reavivó estas versiones, fue el registro de la marca de Christian Nodal, la cual inicialmente estaba a nombre de su padre y posteriormente pasó al de su madre ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Después de esta situación y, de acuerdo con un registro del IMPI consultado por TVNotas, el cantante de “Ya no somos ni seremos” presentó una solicitud para registrar la denominación ‘el Forajido’, lo que abre interrogantes sobre el rumbo de su identidad artística. El documento indica que el trámite fue ingresado el 22 de abril de 2026 y publicado el día 29 del mismo mes, bajo la categoría 41, que contempla servicios de educación, formación, entretenimiento y actividades culturales y deportivas.

En Ventaneando, Pati Chapoy comentó: “Nos amanecemos con una noticia. Christian Nodal se cambia de nombre a ‘el Forajido’”. A esto se suma que el sonorense borró todas sus publicaciones en Instagram y ahora su cuenta aparece como ‘el Forajido’ aunque el nombre de usuario sigue siendo “Nodal”. Además, compartió tres fotos en blanco y negro mostrando lo que sería una nueva faceta musical.

¿Será que esta es una nueva medida que tomará el cantante para no pelear legalmente con sus padres o solo una estrategia? Nodal aún no responde, pero deja muchas preguntas en el aire. El movimiento ha generado dudas entre sus seguidores sobre si se trata de una nueva etapa artística o de una decisión relacionada con las polémicas alrededor de su nombre.

No te pierdas: Peso Pluma invita a su concierto a Pepe Aguilar y el público responde con abucheos: ¡Incómodo momento!