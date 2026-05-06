Emiliano Aguilar aconseja a su papá, Pepe Aguilar, ante la cancelación de sus conciertos: ¿se reconcilian?

Pepe Aguilar se volvió tendencia en las últimas horas tras darse a conocer que se habían cancelado 9 de los 10 conciertos programados para su gira en Estados Unidos. Según reportes oficiales, esto se debió a la baja venta de boletos.

Ante esto, su primogénito, Emiliano Aguilar, se pronuncia y, sorprendentemente, le da un contundente consejo. Te contamos todo lo que dijo.

Pepe Aguilar / Mezcalent

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¿Cómo es la relación entre Emiliano Aguilar y su papá, Pepe Aguilar?

Desde hace varios años, Emiliano Aguilar y su padre, Pepe Aguilar, tienen una relación nula. Los dos tienen versiones distintas sobre el motivo de su distanciamiento. En el caso de Pepe, sostiene que Carmen Treviño, primera esposa y madre del rapero, fue quien los separó.

Por su parte, Emiliano dice que fue por el presunto favoritismo de su padre hacia sus medios hermanos. Incluso mencionó que, cuando viajaban, Pepe se aseguraba de que Leonardo, Ángela y Aneliz durmieran en hoteles de lujo, mientras que a él lo mandaban a hospedarse con los empleados.

También habló de la ocasión en que, presuntamente, Ángela le dijo a su papá diciéndole que le pedía dinero, cuando esto no era así. Esto, aunado a todas las guerras de declaraciones que ha tenido, principalmente con su hermano Leonardo, ha creado una brecha entre su papá y el resto de su familia.

En lo único en lo que han concordado es que no están listos para la reconciliación. Emiliano ha dicho que, si bien aprecia a su papá, no le interesa arreglar las cosas con él. En tanto que Pepe ha declarado que es Emiliano quien debe buscarlo para limar asperezas.

Pepe Aguilar y su hijo Emiliano / Redes sociales

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¿Qué dijo Emiliano Aguilar ante la cancelación de los conciertos de su papá, Pepe Aguilar, en Estados Unidos?

Durante una reciente conferencia de prensa, Emiliano Aguilar fue cuestionado sobre la cancelación de los conciertos de su papá, Pepe Aguilar. Lejos de burlarse, simplemente mencionó que el público se da cuenta de que una persona “no es auténtica”, sugiriéndole a su progenitor que cambiara su forma de ser para volver a tener el éxito de antaño.

“El público es lo más importante. Es lo único que tengo que decir. El público te hace o te destruye, así de simple, si no eres real o auténtico”. Emiliano Aguilar

No dio más comentarios sobre el asunto y solo se limitó a hablar de sus próximos proyectos laborales. Desafortunadamente, anunció que su dueto con Cazzu y con Majo Aguilar se cancelaría por el momento.

Emiliano Aguilar rompe el silencio ante la baja venta de boletos de Pepe Aguilar, asegura que Tony Estrada arruinó la oportunidad de que él cantará con Cazzu. 💥👀#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

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¿Por qué Emiliano Aguilar ya no hará dúo con Cazzu y con Majo Aguilar?

En el caso de Majo Aguilar, Emiliano Aguilar mencionó que ambos conversaron y llegaron a la conclusión de que, en este momento, no sería correcto colaborar en una canción, pues la gente podría llegar a pensar que es una forma de “molestar” a Ángela Aguilar por las polémicas que está enfrentando junto a su esposo, Christian Nodal.

“Hablé con ella. La entiendo completamente porque, si ella hace esa canción conmigo, puede causar muchos problemas. Decidimos que la íbamos a hacer en otros tiempos. Ahorita están las cosas muy intensas en ese lado”, expresó.

Por otra parte, dijo que el dueto con Cazzu se canceló por culpa de terceras personas: “Se iba a hacer, pero esa persona llegó y, pues, arruinó una oportunidad bien chida. Yo no lo hago para darle en la madre a mi familia, a mí me gusta cómo rapea”, explicó.

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