¿Vicente Fernández Jr. tiene una enemistad con Emiliano Aguilar? Le envía contundente mensaje en redes

Emiliano Aguilar se ha vuelto tendencia en las últimas semanas tras el estreno del sencillo ‘Harley y Guasón’, el cual ya suma más de un millón de reproducciones en YouTube y sigue dando de qué hablar en redes sociales.

Luego de que salió a la luz la canción, el integrante de la dinastía Aguilar creó un trend al que ya se han sumado varios de sus seguidores, incluso Vicente Fernández Jr. quien supuestamente tendría una enemistad con Emiliano Aguilar.

Emiliano Aguilar y Vicente Fernández Jr. coincidieron en un evento organizado en agosto de 2025. / IG: @emiliano_aguilar.t

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¿Emiliano Aguilar y Vicente Fernández Jr. tienen una enemistad?

Desde que la familia Aguilar se encuentra en el ojo del huracán a raíz del matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, se ha especulado que no tienen una buena relación con otras dinastías de la música regional mexicana.

Los rumores se hicieron más grandes cuando Majo Aguilar, hija de Antonio Aguilar Jr. unió su voz a Alex Fernández, pese a que se creía que una de las voces con mayor alcance era la de Ángela Aguilar.

Emiliano Aguilar reaccionó a las declaraciones de su prima Majo, quien aseguró que no habrá colaboración musical entre ellos 👀

El cantante respondió sin rodeos y dejó clara su postura sobre trabajar juntos 💥

📹: Johany Sánchez y Francisco Mancera pic.twitter.com/Qy4o4Yqq8X — @TVNotasmx (@TVNotasmx) May 6, 2026

La supuesta enemistad siguió dando de qué hablar cuando usuarios señalaron que a raíz del distanciamiento entre Emiliano Aguilar y su papá, Pepe Aguilar, el joven cantante habría perdido apoyo en la industria; sin embargo, tras su último lanzamiento musical, diversas personalidades del medio reaccionaron positivamente.

Vicente Fernández comparte mensaje para Emiliano Aguilar que sorprende a usuarios de redes. / Foto: Redes sociales

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¿Cuál fue el mensaje que Vicente Fernández Jr. envió a Emiliano Aguilar?

En medio de las especulaciones sobre la supuesta rivalidad entre las dinastías, Vicente Fernández Jr. sorprendió a propios y extraños al crear un video con IA en apoyo a Emiliano Aguilar.

A través de su cuenta personal de Instagram, el primogénito de Vicente Fernández compartió un mensaje de apoyo a su colega que desató reacciones positivas por parte de sus seguidores.

Emiliano Aguilar recibe el apoyo de Vicente Fernández Jr. en su nuevo sencillo. / Redes sociales

“Felicidades hijo.” Vicente Fernández Jr.

Además de Vicente Fernández Jr. diversos seguidores de Emiliano Aguilar se han unido al trend, el cual fue creador tan solo unos días después de que ‘Harley y Guasón’ se estrenara en plataformas, lo que ha permitido que tenga un mayor alcance entre internautas y celebridades.

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¿Qué le respondió Emiliano Aguilar a Vicente Fernández Jr.?

Aunque el rapero no ha respondido al mensaje de Vicente Fernández Jr, se sabe que el distanciamiento entre Emiliano Aguilar y su papá, Pepe Aguilar, sigue generando reacciones entre los internautas, pues pese a los éxitos del joven, el intérprete de ‘Por mujeres como tú’ se mantiene alejado de su carrera, lo que ha ocasionado que los usuarios muestren agradecimiento al apoyo que el joven recibe de otros artistas.

Algunos de los comentarios que resaltan en la felicitación de Vicente Fernández Jr. al reciente éxito de Emiliano Aguilar son:



“Hasta los Fernández saben quien es el único Aguilar que merece el apellido.”

“Él no necesita ayuda de su papá, al contrario.”

“Y te salió excelente Vicente , ahora hasta con rima.”

“Los primogénitos de dos grandes dinastías.”

“Se nota que el muchacho es buena persona, solo que la vida no le ha sido fácil.”

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