Emiliano Aguilar arma zafarrancho con la prensa, ¡amenaza a reportero!: “Me tocas y te parto tu ma…”

Emiliano Aguilar vuelve a dar de qué hablar en redes sociales. Tras la reciente y muy comentada reunión con su prima. Majo Aguilar, ahora se viraliza el video del zafarrancho que armó con la prensa en un encuentro que tuvo hace poco. Y es que las cosas estuvieron a punto de escalar a lo físico. Esto fue lo que pasó.

Emiliano Aguilar y Majo Aguilar / Redes sociales

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Así fue el zafarrancho que Emiliano Aguilar protagonizó con la prensa

A través de redes sociales, el periodista Ernesto Buitrón compartió una grabación de un altercado que Emiliano Aguilar protagonizó con la prensa, aparentemente, tras una entrevista que le realizaron, en la cual surgieron preguntas incómodas.

En las imágenes, se puede ver cómo diversos reporteros van detrás de él. Pese a la insistencia, el primogénito de Pepe Aguilar exige que lo dejen en paz y se dice harto de que “malinterpreten sus declaraciones”.

En algún punto, un comunicador roza con él, lo que aumentó más la tensión. Y es que Emiliano, sin importar las cámaras, lo amenaza y le dice que, si lo vuelve a tocar, lo golpeará.

“Luego me cambian las palabras. Carnal, me tocas y te voy a partir tu ma…, ca… Son bien buitres, la neta” Emiliano Aguilar

Si bien los presentes le aseguraron que también tienen interés por saber sobre su carrera musical, el rapero simplemente los ignora y sigue su camino, rodeado de quienes serían parte de su equipo de trabajo.

Emiliano Aguilar / Redes sociales

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¿Emiliano Aguilar se disculpó por el zafarrancho con la prensa?

Según lo informado por Buitrón, el momento se habría suscitado durante la grabación del más reciente video musical de Emiliano Aguilar. Luego del suceso, el cantante compartió un video en redes sociales para dar su versión de los hechos.

Reiteró su decepción por la forma en la que, según él, la prensa tergiversa sus palabras. También comentó que al menos se sentía tranquilo de que lo “respetaron” en ese momento, pues afirma que, posteriormente, se encontró a otros medios en el aeropuerto que, al parecer, fueron muy insistentes.

“Les quería comentar que el primer video que sale, que estoy allí caminando y digo: ‘Nel’ a los medios es porque, al chile, siempre me la voltean, siempre hablan mal de mí… pero al final ellos se quedaron atrás. No estuvieron en mi camino. Dije: ‘Bueno, al menos me respetaron’, pero los que estaban allí en el aeropuerto, ellos llegaron y me atacaron. Iba tarde para mi vuelo”, señaló.

Indicó que, en ese momento, le señaló a los medios que no podía dar entrevistas debido a que había llegado tarde para su vuelo. Pese a la explicación, los reporteros le impidieron pasar, por lo que una señora hasta le reclamó por “ser igual a su papá”.

“Les dije: ‘Carnal, por favor, voy tarde para mi vuelo’ y no se quitaban de enfrente. No me dejaban pasar… Luego una señora me dice: ‘Ay, eres igual que tu papá’. Le dije: ‘No manche, señora, estoy tratando de llegar para allá’. Se me pone un vato enfrente y le hago así (manotazo) y le digo: ‘Ábrete para allá, que yo ocupo llegar’. O sea, yo estoy para la gente, no para los medios. Los medios valen ma… Hay unos que sí son chin…, pero la mayoría valen ma…”, manifestó.

¿Qué dijo Emiliano Aguilar antes del zafarrancho con la prensa?

Previo a su zafarrancho con la prensa, Emiliano Aguilar sí atendió a los medios y habló de diversos temas, incluyendo la reunión reciente con Majo Aguilar. El rapero mencionó estar muy contento por el encuentro con su prima y hasta dejó abierta la posibilidad de una colaboración juntos.

“Yo la quiero mucho, un saludo a mi prima. Fuimos a comer y estuvo bien chido, la neta. Fue una buena plática. Tenía ya rato (de no vernos). Estuvo bien chido. Mi prima mil respetos, lo que tiene se lo ha ganado ella sola. La gente la quiere un chorro, yo la quiero un chi… Posiblemente, haya algo por allí”, externó.

Además de llenar de elogios a Majo, a quien considera una persona “talentosa” y “humilde”, reiteró su deseo de hacer algún proyecto con Cazzu: “Yo soy team Cazzu, ya se la saben. No soy del otro equipo (Ángela Aguilar y Christian Nodal)”, expresó.

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