Emiliano Aguilar desea reconciliarse con su papá, Pepe Aguilar, pero a sus hermanos ¡les manda tremendo mensaje!

El distanciamiento entre Pepe Aguilar y su hijo Emiliano Aguilar se evidenció después de que al cantante de rap mexicano lo detuvieran por tráfico de personas en la frontera con Estados Unidos en 2017. Este hecho ocasionó la fractura de su relación, y a partir de ese momento las cosas no volvieron a ser como antes. Tras varias peleas públicas de la dinastía Aguilar contra Emiliano, él respondió si le gustaría reconciliarse con su padre.

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¿Emiliano Aguilar quiere acercarse a Pepe Aguilar pero rechaza a sus hermanos?

Emiliano Aguilar confesó: “Se los diré de esta forma: Confío en que algún día se arreglen las cosas con mi apá. A lo mejor, en estos momentos no se podrá. Sin embargo, estoy completamente seguro de que me reconciliaré con mi apá en un futuro. ¡Al final es mi apá!”.

Su deseo a mediano plazo es volver a tener un acercamiento con su padre, para recuperar todo lo perdido, pero dejo claro que con Angela, Leonardo y Aneliz Aguilar no le interesa ningún tipo de contacto.

“Mi apá siempre será mi apá. Lo quiero muchísimo. Sin importar las circunstancias en las que estemos. Es mi apá. Mis hermanos me valen madre, ellos no me importan. No me interesa hablar con ellos. ¡Me valen madre!” Emiliano Aguilar

A pesar de que se ha vuelto un cantante elogiado y apoyado por el público, ha sentido mucha soledad en su vida. “Claro que me he sentido solo. Esta industria es complicada. Es de las carreras más solitarias que hay, pero no les puedo negar que hay momentos muy divertidos. A veces es muy difícil poder confiar en alguien”. Emiliano se ha sentido más acobijado con su equipo de trabajo y amigos, que con su misma familia.

“Gracias a Dios, toda la gente de mi equipo que está a mi alrededor son mis compas y daría la vida por ellos. Con respecto a la familia, son los primeros que te van a meter la pata”. Emiliano Aguilar

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¿Emiliano Aguilar pensó morir joven? Su pasado difícil y el recuerdo de su abuelo, Antonio Aguilar

El intérprete de “Soy el vato”, Emiliano Aguilar, reveló que, debido a ciertas acciones que hizo en el pasado, imaginó que no viviría para contarlo. “Pensé que me iba a morir a los 21 años. En ese tiempo andaba bien estúpido e hice puras pendejadas que no debí haber hecho. Sin embargo, gracias a Dios, aquí andamos y ya tengo 33. No ha sido un camino fácil, pero ahí andamos, echándole ganas. En algún momento tuve el sueño de salir en un estadio. Nunca creí que iba a pasar. Afortunadamente, las cosas se han dado de la mejor manera. Estoy muy contento de que todo va muy chido”.

Recordó una anécdota que vivió a lado de su abuelito, Antonio Aguilar. “He pensado mucho en él. Lo poco que recuerdo de mi abuelo es que estaba muy enfermo. Cada que iba a verlos al cuarto, a mi abuelita y a él, siempre me abrazaba, me decía que me quería mucho y me daba un beso en el cachete antes de irme”.

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Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Por qué Emiliano Aguilar no colaborará con Majo Aguilar? Habla del conflicto familiar y Christian Nodal

Luego de que Majo Aguilar comentara que no habrá colaboración con su primo, Emiliano Aguilar nos dijo:

“Debe haber momentos para que se den las cosas, para que todo esté en orden. Yo no tengo partidos por nadie. A todos los respeto”. Emiliano Aguilar

“Entiendo a mi prima. Están pasando muchos problemas, como lo que salió del nombre de Christian Nodal. No sabía que no era de él, qué intenso. No he sacado una rola con mi hermano, ni mi hermana, ni con nadie de mi familia. Si ella saca una rola conmigo, la estaría forzando a que escoja un bando. Ella (Majo) es de buen corazón y no se quiere meter en pedos”.

Finalmente, sobre sus proyectos, refirió: “¡No me la creo! (ríe). Estoy muy agradecido con cada una de las personas que han seguido todo lo que he hecho. Se viene una rola de donde se hablará de las cosas malas del cristal. Sacaré ‘Puño de tierra’ y vendrán colaboraciones con Chikano Jcr y también con AB Quintanilla. No se lo pueden perder”.

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