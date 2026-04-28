Emiliano Aguilar reacciona a la reconciliación de Nodal y Ángela Aguilar con polémico VIDEO: “Perros”

Tras mucha especulación sobre un inminente divorcio por el video de ‘Un vals’ y una supuesta infidelidad, Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecieron con fotos y videos románticos. No solo ellos han posteado algunos momentos juntos, sino que también su gran amigo Kunno ha compartido imágenes para desmentir los rumores de separación.

Más allá de todas las teorías que ha desatado el nuevo material, algo que llamó la atención de la audiencia fue la reacción de Emiliano Aguilar, quien, lejos de alegrarse por su hermana y cuñado, lanzó un polémico video que ya ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. Te contamos todos los detalles.

Emiliano Aguilar / Redes sociales

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¿La reconciliación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar es “falsa”?

Desde hace varias semanas, se comenzó a hablar sobre una separación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar por los siguientes motivos:

Estreno de ‘Un vals’: Si bien ‘Un vals’ era una canción dedicada a Ángela Aguilar, el público se sorprendió al ver una modelo muy parecida a Cazzu, ex de Nodal, en el video musical. Aunque Christian afirmó no haber estado involucrado en esto, se dijo que Ángela estaba muy “afectada”.

Si bien ‘Un vals’ era una canción dedicada a Ángela Aguilar, el público se sorprendió al ver una modelo muy parecida a Cazzu, ex de Nodal, en el video musical. Aunque Christian afirmó no haber estado involucrado en esto, se dijo que Ángela estaba muy “afectada”. Presunta infidelidad: El periodista Javier Ceriani aseguró que Nodal estaba engañando a su esposa con una dominicana.

El periodista Javier Ceriani aseguró que Nodal estaba engañando a su esposa con una dominicana. Aplazamiento de la boda religiosa: La boda religiosa de la pareja estaba pactada para mayo de este año. No obstante, Christian declaró que la pospondrían debido a la inseguridad en Zacatecas, lugar donde planeaban hacer el evento.

Hubo versiones distintas de cómo se habría dado la ruptura. Algunos medios decían que Ángela presuntamente corrió a Christian de la casa que comparten en Houston, mientras que otros afirmaban que ella presuntamente fue quien abandonó el hogar y habría ido a refugiarse a casa de sus papás.

Las especulaciones no hicieron más que crecer ante la falta de declaraciones de la pareja. No fue hasta hace unos días que esto habría quedado desmentido por una foto que compartió Kunno, en la que se le ve abrazando al matrimonio. Los cantantes también postearon fotos y videos en los que se les observa muy enamorados.

Pese a esto, las teorías no cesan. Muchos creen que las celebridades sí están en crisis, pero han acordado mantener sus problemas en secreto y mostrarse más felices que nunca en redes sociales para acallar los rumores.

Aunado a todo esto, se viralizó una foto del celular de Ángela, en la cual, aparentemente, se observaría cómo “stalkea” a Cazzu. Dicha imagen fue lanzada por Kunno y borrada poco después, lo que alimentó más la controversia.

Ángela Aguilar y Nodal / Redes sociales

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Así reaccionó Emiliano Aguilar ante la reconciliación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

A través de redes sociales, Emiliano Aguilar compartió el video en el que Kunno y Christian Nodal bailan durante una transmisión en vivo. El rapero cambió la música de fondo por su canción más reciente, ‘Harley y Guason’.

También aparece una imagen de él paseando a unos perros con las caras de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar y Aneliz Álvarez, esposa de Pepe. En el post, colocó el siguiente mensaje:

“Bailen, bailen, pin… perros. Muchas gracias a todos por el apoyo. Sin ustedes no estaría aquí”. Emiliano Aguilar

Para la mayoría, esta publicación fue una burla no solo a la “reconciliación” entre Nodal y Ángela Aguilar, sino también hacia Kunno, quien en el pasado también ha criticado a Emiliano. Hasta el momento, la pareja y el influencer no se han pronunciado ante esto.

La opinión de los internautas fue dividida. Si bien algunos aplaudieron su reacción, otros simplemente le recriminaron por “seguir molestando” a su familia.

¿Por qué Emiliano Aguilar no se lleva bien con su familia paterna?

Emiliano Aguilar no tiene una buena relación con su familia paterna. Según su versión, el motivo sería el favoritismo que, presuntamente, Pepe Aguilar mostraba hacia sus medios hermanos, Ángela y Leonardo Aguilar.

En una ocasión, el rapero ha comentado que, presuntamente, durante los viajes familiares, a él lo hospedaban con los empleados, mientras que los demás se quedaban en hoteles lujosos.

En el caso de Ángela, ha dicho que están distanciados debido a que ella le decía a su papá que le mandaba dinero cuando realmente no era así: “Mucho después me enteré de que mi hermana linda le estaba diciendo a mi papá que me mandaba dinero cada mes, cuando yo nunca le he pedido un centavo a mi hermana, ni uno le he pedido”, contó en su momento.

La esposa de Ángela jamás ha confirmado o desmentido esto. Incluso, evita comentar acerca de su hermano, por lo que se desconoce lo que realmente siente por él.

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