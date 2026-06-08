Emiliano Aguilar si entra a ‘La casa de los famosos México 2026’, la productora ¡lanza spoiler!

Desde hace algunos meses, se venía especulando que Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, podría entrar a ‘La casa de los famosos México 2026’. Si bien muchos esperaban verlo en el reality, la propia productora, Rosa María Noguerón, ya confirmó que esto no fue así por una poderosa razón. ¿Fue por sus problemas legales? Te contamos los detalles.

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Emiliano Aguilar no estará en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Por qué Emiliano Aguilar está siendo demandado por la hija de Carmen Salinas?

Todo comenzó cuando Sakia Niño de Rivera entrevistó a un reo llamado Beto. Este hombre sostuvo que Carmen Salinas utilizaba niños para hacer rituales oscuros. María Eugenia Plascencia, hija de la fallecida actriz, anunció acciones legales en contra de la activista.

Emiliano Aguilar se vio involucrado tras afirmar que lo dicho por el presidiario era totalmente cierto. Incluso dijo tener pruebas. Por ello, María Eugenia dijo que también demandaría al rapero por daño moral.

Lejos de asustarse, él simplemente admitió estar tranquilo. Reiteró que sus palabras eran ciertas y que tenía un buen abogado para defenderse. Gerardo Rincón, abogado de Plascencia, indicó que estas son las peticiones de la querella:

El pago de una indemnización por daño moral

Una disculpa pública.

La eliminación total del contenido que afecte tanto a Carmen Salinas como a su hija.

La promesa de que no volverán a hablar mal de ellas

El pago de los gastos del juicio.

En su momento, Rincón comentó que el exmánager de Emiliano también entablaría una demanda en su contra por el delito de daño moral. Y es que el cantante lo llegó a acusar de robo y formar alianza con el crimen organizado.

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Emiliano Aguilar es demandado por la hija de Carmen Salinas / Redes sociales

La razón por la que Emiliano Aguilar queda fuera de ‘La casa de los famosos México 2026’

En una reciente entrevista, Rosa María Noguerón, productora de ‘La casa de los famosos México’, dio algunos detalles de la nueva temporada. Entre sus declaraciones, tocó el tema de Emiliano Aguilar.

Noguerón contó que sí se habían comunicado con el rapero para pactar su ingreso. No obstante, por cuestiones ajenas no pudieron llegar a un acuerdo. No quiso mencionar más, pero muchos intuyen que podría ser por sus problemas legales

“Nos encanta, creo que es una gran personalidad y tuvimos pláticas con él. Sin embargo, por asuntos que estaban fuera de nuestras manos no se logró concretar, pero no quitarnos el dedo del renglón de que algún día Emiliano pueda estar en ‘La Casa’”. Rosa María Noguerón

Asimismo, aprovechó para decir que Yeri MUA rechazó entrar al proyecto, ya que no estaba segura de estar en un reality de este estilo.

“En ‘La Casa de los Famosos’ ganas mucho más que dinero, ¿no? Todos los famosos que están con nosotros ninguno nos ha preguntado cuánto representa el reconocimiento final, todos van por el cariño del público. Por el reconocimiento que le da la gente con sus likes”, puntualizó.

¿Quién es Emiliano Aguilar, quien quedó fuera de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Juan José Emiliano Aguilar Treviño, mejor conocido solo como Emiliano Aguilar, es un rapero e influencer.

Es el primogénito de Pepe Aguilar.

Actualmente tiene 33 años.

No se sabe si tiene pareja, pero sí ha confirmado que tiene dos hijas.

A lo largo de su carrera, ha estado en polémica por las duras opiniones que ha dado, principalmente, sobre su familia.

Según él, se distanció de su papá y hermanos debido a la manera en la que lo trataron en su momento.

Tiene poco más de 1 millón de seguidores en Instagram.

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