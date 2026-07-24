¿Flor Vigna mintió sobre el despido de Lau Styling? Aseguran seguirá trabajando para ella en LCDLFM 2026

El escándalo entre Flor Vigna y Lau Styling sigue sumando capítulos. Después de que la argentina anunciara públicamente que cortaba relación laboral con su estilista tras los polémicos comentarios de esta contra la afición mexicana, ahora circula una versión que cambia todo el panorama: aseguran que Lau nunca dejó de trabajar con Flor, solo que ahora lo hace “bajo perfil” para no afectar su imagen justo antes de entrar a la casa más famosa de México.

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¿Por qué Flor Vigna despidió a Lau Styling antes de entrar a La casa de los famosos México 2026?

Tras arremeter contra la afición mexicana durante la final de la Copa Mundial, celebrada el fin de semana pasado, en la que España se impuso a Argentina, Lau Styling ha estado en el ojo del huracán tras lanzar comentarios contra la afición mexicana que generaron una ola de críticas en redes sociales.

Sus declaraciones provocaron que Flor Vigna, quien participará en La casa de los famosos México en los próximos días, anunciara la salida de la estilista de su equipo de trabajo, al asegurar que no comparte sus valores ni su forma de pensar.

Pero ahora todo este escándalo mediático y de redes da un giro, pues personas cercanas a la argentina aseguran que todo lo que dijo la futura inquilina del reality más seguido en México es mentira, ya que Laura Villa, nombre real de la styling seguirá trabajando con Flor en “bajo perfil”.

De acuerdo con fuentes cercanas a la participante de “La casa de los famosos México 2026", el “despido” de Lau Styling habría sido más una estrategia de imagen que una ruptura real de trabajo. Según cuentan:

“Flor notó que si seguía con ella públicamente eso le jugaría en contra en su participación dentro de la casa, ya que una funa de este tamaño la haría un daño colateral, por eso fue por lo que ‘despidió’ a Lau y contrato al nuevo chico”. Fuente de TVNotas

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Flor Vigna despide a Lau Styling

¿Quién es Roberto Coss, el nuevo estilista de Flor Vigna para La casa de los famosos México 2026?

Toda la controversia tomó un nuevo giro luego de que, la noche de este jueves, Flor Vigna presentara oficialmente a Roberto Coss como su nuevo stylist. A través de un video, ambos se mostraron emocionados por la aventura que están a punto de comenzar juntos.

“Les voy a presentar mi nuevo estilista (...), ¡él es increíble!”, dijo la cantante argentina, de 32 años de edad, al presentar a Roberto Cross, quien en redes sociales se presenta como fashion director. El nuevo equipo de moda también está integrado por la diseñadora Karen Campos y el fashion stylist David Arredondo.

Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que hay un detalle que pocos conocen:

“Lo que pocos saben y muchos han olvidado es que Roberto y Lau trabajan juntos. Han vestido a muchos famosos para las distintas ediciones de La casa de los famosos, tanto en México como en Telemundo. Incluso hay varios videos en los que ambos reconocen que trabajan en conjunto y que siempre han sido un equipo”. Fuente de TVNotas

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¿Es verdad que Lau Styling sigue vistiendo a Flor Vigna en secreto?

Fuentes cercanas aseguran que Lau Styling seguiría a cargo de la imagen de Flor Vigna, pese a la aparente ruptura profesional que ambas hicieron pública.

“Obvio hicieron todo esto para que nadie las relacionara. Incluso se dejaron de seguir en redes sociales para no levantar sospechas, pero todas las propuestas que Lau había preparado las tiene Roberto y seguirán trabajando juntos. La única diferencia es que ella no aparecerá a cuadro ni recibirá el reconocimiento público. Quiere que toda esta polémica pase y se olvide pronto para poder seguir trabajando con más famosos”.

Hasta el momento, Lau Styling no ha vuelto a pronunciarse sobre la controversia desde que Flor Vigna anunció públicamente su salida del equipo de trabajo. Su silencio ha llamado la atención de los usuarios en redes sociales, donde cada vez toman más fuerza las teorías que apuntan a que la relación profesional entre ambas podría no haber terminado por completo.