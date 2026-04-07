Flor Vigna responde a Alana Flores tras acusación de agresión a su mamá antes del Supernova Génesis: “Golpe bajo”

La pelea entre Alana Flores y Flor Vigna rumbo al Supernova Génesis 2026 ha comenzado a encenderse con polémicas fuera del ring y, aunque aún no es momento de confrontaciones, un severo señalamiento generó revuelo inmediato en redes sociales, luego de que la mexicana lanzara una acusación contra el equipo de su rival, asegurando que intentaron lastimar a su mamá durante un evento público. Ante esto, la argentina rompió el silencio y respondió directamente a las declaraciones. ¿Advirtió a Alana? Aquí te contamos todo lo que dijo.

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Alana Flores / Redes sociales

¿Cómo fue la agresión presuntamente a la mamá de Alana Flores antes del Supernova Génesis?

La controversia comenzó el pasado marzo, cuando la influencer Alana Flores utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para denunciar un presunto acto en contra de su familia. Según su versión, el problema surgió durante la presentación oficial de la pelea entre ella y Flor Vigna, cuando una persona del equipo de su rival habría intentado presuntamente provocar la caída de la madre de Alana en unas escalera. En su mensaje, la influencer escribió:

“La persona que venía con Flor le puso el pie a mi mamá en las escaleras para tumbarla. No te la vas a acabar”. Alana Flores

Sin embargo, la acusación no solamente se limitó a ese señalamiento, pues la influencer mexicana también expresó su inconformidad con algunas condiciones del combate, asegurando que no subiría al ring sin protección adicional:

“No me voy a subir sin careta con ella. Respeto el deporte por eso me lo tomo en serio y sé lo peligroso que sería”. Alana Flores

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Así lo dijo Alana Flores / Captura de pantalla

¿Cómo respondió Flor Vigna a las acusaciones de Alana Flores previo a su pelea en Supernova Génesis?

Tras las polémicas declaraciones de Alana Flores sobre la supuesta agresión en contra de su madre, la argentina Flor Vigna respondió de manera directa en un encuentro reciente con la prensa, y negó los hechos. La participante del próximo Supernova Génesis aseguró que lo dicho por su contrincante no cuenta con las evidencias suficientes del supuesto incidente y destacó la presencia constante de las cámaras del público y la prensa durante el evento. En sus palabras comentó:

“Estamos en un evento de prensa en el que hay un montón de personas… hay un montón de cámaras y nadie grabó eso porque no existió”. Flor Vigna

También calificó la acusación como parte de una supuesta estrategia:

“Creo que es un golpe bajo decir que queremos tirar a su mamá por las escaleras”. Flor Vigna

Además, la también cantante señaló que este tipo de declaraciones ya se han presentado en otros contextos, sugiriendo un patrón:

“Siento que tal vez es su modus operandi, como cuando uno repite una estrategia para desactivar mentalmente al rival”. Alana Flores

Flor expresó en ese mismo encuentro con la prensa su preocupación por la situación y mencionó las medidas preventivas que existen previo al combate:

“Mi equipo me dijo: ‘Pidamos antidoping, pidamos que vean los guantes’… porque es un deporte muy riesgoso”. Flor Vigna

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¿Flor Vigna reveló que Cazzu también podría estar en Supernova Génesis 2026?

En medio de la polémica previa a su pelea contra Alana Flores, Flor Vigna también llamó la atención por mencionar a la cantante Cazzu durante el encuentro con los medios, lo que desató especulación sobre una posible aparición de la artista en el evento Supernova Génesis.

Pues al ser cuestionada sobre su entrada al ring, Flor Vigna compartió que está preparando un momento especial que combine su faceta musical y escénica, pero dejó claro que no planea realizar un show que afecte su desempeño en la pelea. Bajo ese contexto, la argentina hizo referencia a Cazzu destacando el momento que atraviesa, por lo que no podría acompañarla durante su entrada.

“Cazzu está en un momento muy, muy exitoso” Flor Vigna

Sin embargo, una de las declaraciones de Vigna fue la que llamó realmente la atención de algunos usuarios:

“Por ahí si gano este Supernova, en la próxima puede venir Cazzu”. Flor Vigna

Aunque pareciera un sueño, la declaración no confirma la participación de la intérprete argentina en esta edición pero sí futuras, pues, hasta el momento, no existe un anuncio oficial que vincule a Cazzu con Supernova Génesis.

Además, el nombre de Cazzu ya había sido mencionado por Flor Vigna durante la misma intervención, cuando expresó su respaldo hacia ella en medio de otra polémica relacionada con Ángela Aguilar y Christian Nodal, lo que amplificó el alcance de sus palabras

“Respeten al macho de otras”. Flor Vigna

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