Gala Montes rompe el silencio sobre la pelea cancelada de Samadhi Zendejas vs Alana Flores en Supernova 2026

La cancelación del combate entre Samadhi Zendejas y Alana Flores rumbo a Supernova Génesis 2026 desató reacciones inmediatas en el ámbito del entretenimiento. El evento, programado para el 26 de abril de 2026 en la Arena CDMX y con transmisión en directo por Netflix, había colocado este enfrentamiento como uno de sus principales atractivos dentro del formato que mezcla boxeo amateur con figuras del espectáculo y creadores digitales.

¿Por qué se canceló la pelea entre Samadhi Zendejas y Alana Flores en Supernova 2026?

La pelea entre Samadhi Zendejas y Alana Flores formaba parte de la cartelera anunciada para Supernova Génesis 2026, un evento que ha ganado visibilidad por reunir a personalidades del entretenimiento en combates de exhibición.

Sin embargo, todo tomó otro rumbo en el momento en que Samadhi Zendejas informó que no participaría en el enfrentamiento. A través de un comunicado, explicó que, pese a haberse preparado con entusiasmo y compromiso, no fue posible concretar su participación en las condiciones adecuadas para todas las partes involucradas.

En su mensaje, la actriz señaló que su decisión responde a circunstancias personales. También subrayó que busca actuar con responsabilidad en cada paso de su carrera y velar por el bienestar de su equipo de trabajo.

Samadhi Zendejas “Con el corazón abierto quiero compartirles que, aunque me estuve preparando con mucha ilusión y compromiso para participar en el próximo evento de boxeo, mi participación no podrá concretarse en esta ocasión. Durante el proceso no se lograron alinear todos los detalles necesarios para concretar mi participación de la mejor manera para todas las partes”.

Hasta el momento, la organización no ha detallado públicamente quién ocupará su lugar en la cartelera. La baja ocurre a pocas semanas del evento, que se celebrará en la Arena CDMX y será transmitido por Netflix como parte de su apuesta por espectáculos deportivos vinculados al entretenimiento.

¿Qué dijo Gala Montes sobre la salida de Samadhi Zendejas de la pelea de Supernova Genesis 2026?

Tras darse a conocer la cancelación de la pelea antes mencionada, Gala Montes fue cuestionada por medios de comunicación sobre el tema. La actriz ya había tenido relación directa con el torneo, pues en la edición pasada se enfrentó a Alana Flores en un combate cuyo resultado favoreció a la creadora digital.

Ante los primeros cuestionamientos, Montes respondió de manera directa: “No tengo nada que decir, la verdad”. Cuando se le pidió ampliar su postura sobre la baja de Zendejas, reiteró que no tenía información adicional.

“No tengo idea”, expresó al insistírsele sobre el tema. Durante el intercambio, también intentó dar por terminada la entrevista: “Ya, ya, ya, chavos. Pero bueno, ya me voy, tengo que ir a comer”.

Al ser cuestionada sobre por qué no quería compartir su punto de vista, explicó que prefiere enfocarse en otros aspectos de su trayectoria. “Porque tengo muchas cosas que compartirles de mi carrera, de mi trabajo”, señaló.

En medio de la conversación, dejó claro que actualmente no mantiene vínculo con el boxeo. “Ya lo dejé de practicar”, comentó, marcando distancia del ámbito deportivo que la vinculó anteriormente con Supernova.

¿Cuáles son los nuevos proyectos de Gala Montes en 2026?

Lejos de la polémica relacionada con el cuadrilátero, Gala Montes destacó que atraviesa una etapa activa en su carrera artística. Confirmó que participará en un próximo estreno televisivo y que interpretará el tema principal de la producción.

La actriz y cantante señaló que el proyecto lleva por título “Corazón de oro” y que será la encargada de cantar el tema central. “Voy a cantar el tema de la novela, como saben, se llama ‘Corazón de oro’, y estoy muy contenta”, expresó ante los medios.

Montes también manifestó satisfacción por el desarrollo de su carrera, combinando actuación y música. En los últimos años ha alternado proyectos en televisión con lanzamientos musicales, consolidando una presencia constante en ambas áreas.

