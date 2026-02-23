¿Alana Flores llama “cobarde” a Samadhi Zendejas tras cancelar su pelea? Rompe en llanto y desata polémica

La tensión entre Alana Flores y Samadhi Zendejas volvió a explotar y ahora el drama ya no solo se vive en redes sociales, sino también frente a las cámaras. A semanas del evento Supernova Génesis 2026, la esperada pelea entre ambas fue cancelada definitivamente, dejando una ola de especulaciones, comunicados oficiales y emociones al límite.

Lo que prometía ser uno de los enfrentamientos más mediáticos del cartel terminó convertido en una controversia que divide opiniones. Mientras la organización habló de diferencias irreconciliables en el peso pactado, Alana decidió romper el silencio en video y lo hizo visiblemente afectada. No solo expresó su decepción, sino que dejó frases que rápidamente encendieron el debate digital.

Supernova Génesis se pronuncia sobre pelea entre Alana Flores y Samadhi Zendejas / Redes sociales

¿Por qué se canceló la pelea entre Alana Flores y Samadhi Zendejas?

De acuerdo con el comunicado difundido por la organización Supernova Génesis 2026, el conflicto entre Alana Flores y Samadhi Zendejas, giró en torno al peso. Las cifras reveladas llamaron la atención:

“Con un peso informado de 50.7 kg para Alana y 57.8 kg para Samadhi, la negociación siempre buscó un punto medio viable. Ante la propuesta inicial de 53 kg por parte de Alana y la contrapropuesta de 56 kg por parte de Zendejas, Alana accedió sucesivamente a los 54 kg y, finalmente, al límite de 55 kg”.

El mensaje oficial dejó claro que sí existieron negociaciones, pero que finalmente no lograron cerrar un acuerdo. Además, la organización lanzó una acusación que añadió más leña al fuego:

“No solo encontramos una negativa a negociar, sino que nos enfrentamos a un silencio absoluto y a la interrupción total de la comunicación por parte del equipo de Samadhi enterándonos de su baja definitiva por vías no oficiales”.

Estas declaraciones desataron reacciones encontradas. Algunos usuarios respaldaron la postura de Alana, mientras otros cuestionaron al proyecto.

Alana vs Samadhi pelearán en Súpernova Génesis 2026 / IG: supernovaboxing

¿Qué dijo Samadhi Zendejas tras abandonar Supernova Génesis?

Aunque Samadhi Zendejas evitó entrar en confrontaciones directas, sí compartió un video donde agradeció el apoyo del público. Sin mencionar a Alana, soltó una frase que generó ruido inmediato: “En este reto que teníamos de bajar 10 kilos”.

El comentario provocó dudas entre seguidores y críticos. Mientras Alana había sugerido que el ajuste de peso era mínimo, la actriz dejó entrever un escenario completamente distinto. Esta aparente contradicción alimentó teorías, debates y, por supuesto, polémica.

Hasta ahora, Samadhi no ha respondido a las declaraciones posteriores de su ex rival ni al tono que tomó la controversia.

Samadhi Zendejas anuncia que renunciará a Supernova Genesis 2026 / Facebook / Instagram

¿Qué dijo Alana Flores contra Samadhi Zendejas?

La reacción de Alana Flores fue todo menos discreta. Entre lágrimas, la streamer confesó sentirse profundamente afectada, no solo por la cancelación, sino por el impacto que, según ella, tuvo en su imagen pública.

Alana Flores “Me siento muy decepcionada porque verdaderamente yo veía esto como un reto muy padre y terminó haciendo una pelea en la cual todos te empezaron a dudar de mi trabajo, de lo que yo he hecho. Me dio mucho coraje. Me dio mucho coraje porque mi expectativa de este combate verdaderamente era muy positiva y tenía una idea de mi rival muy diferente y terminé completamente decepcionada”.

La influencer no se detuvo ahí. También dejó ver que su percepción personal de Samadhi cambió drásticamente tras el conflicto:

“Me parece muy cobarde de su parte proponer un reto para luego terminar abandonía. (…) Creo que simplemente vendió una imagen. Vendió una imagen que hasta yo me la creí”. Alana Flores

El momento más comentado llegó cuando Alana insinuó que percibió miedo en la actriz, declaración que rápidamente se volvió viral.

¿Alana Flores seguirá en Supernova Génesis 2026?

Pese al escándalo, la organización confirmó que Alana Flores no sale del evento. Al contrario, ya buscan reemplazo.

“Por ello, anunciamos que ya estamos trabajando activamente para encontrar un rival digno; alguien que sí esté a la altura del desafío, que comparta los valores deportivos de Alana y que tenga la valentía de cumplir hasta el final”. Alana Flores

El evento está programado para el 26 de abril en la Arena Ciudad de México y será transmitido en vivo por Netflix, lo que garantiza una vitrina masiva para cualquier sustituta.

Entre los nombres que sonaron en redes apareció Bárbara de Regil, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial. La actriz, además, ha mostrado cercanía y respaldo hacia Samadhi, lo que añade otra capa al drama.