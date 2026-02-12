¿Fraude en Supernova Génesis 2026? Hermano de Samadhi Zendejas ¿destapa el verdadero motivo de su renuncia?

Durante las primeras horas de este jueves 12 de febrero, Samadhi Zendejas sorprendió a todos al anunciar su salida del ‘Supernova Génesis 2026’. La actriz tenía programada una pelea con la influencer Alana Flores en el ring.

Si bien la actriz lanzó un comunicado relatando sus motivos, las especulaciones no faltaron. Se comenzó a hablar de un cierto “favoritismo” hacia Alana, quien ya ha participado y ganado este tipo de eventos en el pasado. Ahora, esta teoría habría sido confirmada por Adriano Zendejas, hermano de Samadhi, tras unas polémicas declaraciones. Esto es todo lo que dijo.

¿Qué dijo Samadhi Zendejas sobre su salida del Supernova Génesis 2026?

A través de un comunicado compartido en Instagram, Samadhi Zendejas dio a conocer que su enfrentamiento con Alana Flores en el Supernova Génesis 2026 quedaba cancelado. Se dijo muy triste por haber tomado esta decisión, pues se había preparado mucho para el combate.

No obstante, y de manera muy general, indicó que “no se lograron alinear los detalles necesarios para concretar su participación de la mejor manera posible para todas las partes”.

“Me duele no poder estar ahí con ustedes, especialmente sabiendo que muchos esperaban verme, pero siempre procuro tomar decisiones de forma responsable y cuidando cada paso de mi carrera y de quienes trabaian conmigo”, manifestó.

Finalizó agradeciendo todo el apoyo de sus fanáticos y deseando todo lo mejor a los organizadores del evento para que este salga sin ningún contratiempo.

“Deseo sinceramente un excelente evento a todos los involucrados y a ustedes les mando un abrazo enorme. Agradezco también a las marcas y aliados que me acompañan siempre; seguimos trabajando juntos con muchísimo entusiasmo”, concluyó.

¿Por qué Samadhi Zendejas se salió del Supernova Génesis 2026? Esto dijo su hermano

Mucho se ha dicho sobre la salida de Samadhi Zendejas del Supernova Génesis 2026. Si bien en un principio se llegó a decir que la actriz presuntamente le tenía “miedo” a Alana y presuntamente habría preferido evitar el enfrentamiento, algunos empezaron a considerar la posibilidad de un supuesto “favoritismo” hacia la influencer.

Este rumor se vio reforzado después de las declaraciones de Adriano Zendejas, hermano de la celebridad. Y es que, a través de redes sociales, el también actor dijo “tener entendido que todo se debió a un problema en el contrato”.

También mencionó que, a su perspectiva, Alana, presuntamente, estaría siendo “protegida” por los organizadores, quienes tratarían de evitar su posible derrota.

“Mi hermana no va a pelear, no entiendo por qué. Se los juro que yo siento que es un pe… de contrato… Yo me pongo a pensar algo y siento que, Supernova, su carta fuerte es Alana. No van a dejar que pierda Alana. La neta, no van a dejar que pierda. Creo que mi mamá me había comentado que hubo unos problemas con contratos, pesos y muchas cosas que estaban mal, pero pensé que se había solucionado. Voy a investigar, pero según yo, las cosas no estaban tan bien.” Adriano Zendejas

Las palabras de Adriano causaron comentarios divididos. Si bien algunos sostienen que Samadhi le tuvo “miedo” a Alana, otros creen que los organizadores del evento le dieron “preferencia” a la creadora de contenido. Se teoriza que a esta última le estarían “pagando más” y hasta planearían “forzar” su victoria.

¿Quién será la nueva rival de Alana Flores en el Supernova Génesis 2026?

Tras la salida de Samadhi Zendejas en el Supernova Génesis 2026, muchos se han preguntado quién será la nueva rival de Alana Flores. Hasta ahora esto sigue siendo algo desconocido, pues ni la influencer ni los organizadores del evento se han pronunciado.

En las redes sociales del show, se sigue promocionando a Zendejas, por lo que muchos tienen la esperanza de que logren convencer a la joven de que regrese al proyecto. Algunos creen que, si la actriz no vuelve, Flores también cancelaría su participación.

Cabe destacar que el Supernova Génesis 2026 se llevará a cabo el próximo 26 de abril, en la Arena CDMX. También se podrá ver a través de Netflix.

