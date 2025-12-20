Adriano Zendejas, hermano de Samadhi Zendejas, revela que fue acosado por un productor cuando era adolescente

El actor Adriano Zendejas reveló recientemente que, cuando era adolescente y trabajaba en Televisa, vivió una experiencia incómoda con un productor de telenovelas.

De acuerdo con su testimonio, el hombre lo acosó y tuvo un actitud inapropiada que lo hizo sentirse vulnerable y confundido, especialmente por su corta edad y la posición de poder que el productor tenía dentro de la empresa. ¿Qué contó?

Mira: Horacio Pancheri critica al hermano de Samadhi Zendejas por acusaciones de sus exnovias: “Karma”

Adriano Zendejas, hermano de Samadhi Zendejas confiesa experiencia de acoso con un productor. / Redes sociales

¿Qué contó Adriano Zendejas sobre el acoso de un productor?

El hermano de Samadhi Zendejas, Adriano Zendejas, reveló en una transmisión en vivo de sus redes, una desagradable experiencia que vivió con un productor que lo observaba al cambiarse su vestuario.

“Hubo una vez que me estaban tocando en la puerta, porque ponían tus vestuarios por días. Día 17, secuencia 2, entonces tu veías el día y un día el se subió a platicar conmigo y platicaba bien raro. Me acuerdo que yo ya me iba a cambiar y el no se bajaba y entonces yo dije ¿Qué pe..?” Adriano Zendejas

Agregó:“Pues me empecé a cambiar, me valía madres, yo me quito los pantalones y cuando me quito los pantalones, me dice: ‘Quítate todo’. Y ahí empezó mi corazón ‘tatatata’ (sonidos de aceleración) y yo tenía como 14/13 años”, agregó.

Adriano Zendejas confesó la angustia que sintió a pesar de que no sabía que era lo que estaba pasando.

“En esa situación, no importa la edad que tienes, te da cul..., no sé qué te da, aparte es tu productor, o sea le mereces un respeto y te juro que en un momento dije ‘pues me lo quito’, pero me va a ver desnudo. ¿Por qué me querría ver desnudo?. No entendía en ese momento”.

Mira: Adriano Zendejas acusa a Horacio Pancheri de bloquearlo luego de defender a su hermana ¿No que lo hackearon?

Adriano Zendejas / Redes sociales

¿Qué productor acosó a Adriano Zendejas cuando era chico?

El también streamer y cantante Adriano Zendejas, también conocido como ‘El maestro Shifu’, no quiso revelar ni la producción en la que sufrió en incómodo desencuentro ni el nombre del productor que se habría comportado de forma inapropiada.

Sin embargo, Adriano reveló que con el paso del tiempo ha comprendido que fue salvado por un asistente de actores, quien probablemente intuía lo que podía ocurrir.

"

Me acuerdo de un morro que era asistente de actores y empezó a tocar. ‘Vámonos Adriano, vámonos’, me estaba tirando paro porque ese cab.. sabía cómo era ese tipo”. Adriano Zendejas

Checa: Hermano de Samadhi Zendejas cree que el comunicado de Horacio Pancheri solo fue “una excusa”

¿Quién es Adriano Zendejas, hermano de Samadhi Zendejas?

Adriano Zendejas es un actor mexicano, hermano de la actriz Samadhi Zendejas, que nació el 19 de marzo de 1996 en la Ciudad de México y que desde muy pequeño estuvo frente a las cámaras. Comenzó su carrera siendo niño en comerciales y pronto dio el salto a las telenovelas, participando en producciones como:



“Marina, Juro que te amo”

“La fuerza del destino”

“Abismo de pasión”.

Se preparó profesionalmente en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y también probó suerte en el cine con la película Hidden Moon (2012), demostrando que su talento iba más allá de la pantalla chica. Gracias a su constancia, se posicionó como uno de los galanes juveniles más reconocidos de la televisión mexicana.

En años recientes, Adriano Zendejas decidió explorar nuevos caminos y diversificó su carrera. Incursionó en la música con temas de corte urbano y se volvió muy activo en redes sociales, donde suma millones de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok.

Además, Adriano mejor conocido como “Maestro Shifu”, realiza transmisiones en vivo a través de Kick, donde comparte momentos de su día a día, humor y charlas con sus fans,

Mira: Samadhi y Adriano Zendejas se dedican emotivo mensaje