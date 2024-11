Horacio Pancheri explota vs. Samadhi Zendejas: “Ahora que su hermano maltrata a las mujeres, no dice nada”

Hace un año, Samadhi Zendejas dijo que Horacio Pancheri la insultó con un supuesto mensaje en Instagram en el que le llamaba “fea”. El actor aseguró que su cuenta fue hackeada. Sin embargo, a raíz de eso, se vio afectado en su carrera, la cual ha retomado este año con las telenovelas ‘Papás por conveniencia’ y ‘Me atrevo a amarte’.

¿Qué dijo Horacio Pancheri sobre el escándalo del hermano de Samadhi Zendejas?

Platicamos con Horacio, y reaccionó a los señalamientos del hermano de Samadhi, el actor Adriano Zendejas, a quien supuestamente acusan dos exnovias de violentarlas: “Mira lo que le ocurre a su hermano ahora. Así es la vida. Es el karma. Espero que no la pase tan mal”.

“Yo jamás señalé eso de ella. Que no la conozco. Trabajamos juntos una vez cuando ella recién comenzaba y nunca más tuvimos contacto. Yo jamás la insultaría ni diría nada malo de ella. Se lo mandé escrito por el Instagram y ella nunca lo mostró. Solo mostró su parte. Ahora la gente la ataca porque no defiende a las mujeres”.

El argentino señaló: “Me hubiese gustado que Samadhi dijera algo. Si el hermano habló mal de las mujeres, que ella las defienda. No lo hizo. Ahora que su hermano maltrata a las mujeres, no dice nada. A ella le mando bendiciones. A su hermano no lo conozco, pero ojalá que no la pase tan mal. Que se cuide”.

Horacio Pancheri responde a Adriano Zendejas por decir que “no sabía actuar”

En su momento, Adriano también hizo declaraciones en su contra. Dijo que Horacio se metiera a clases de actuación y que el hackeo del teléfono era una excusa. Pancheri le responde:

“Está fuera de lugar. Me mandó a decir que pidiera disculpas cuando sí me disculpé con Samadhi en el momento en que pasó. Él no ofreció disculpas a sus novias maltratadas. Que lo haga”. Horacio Pancheri

“Las cosas pasan. Eso ya quedó en el pasado. Todo vuelve a su lugar. Conté con el apoyo y amor de mi familia. Hubo un momento en el que las marcas tomaron su postura obviamente por cuidarse, pero ya estamos trabajando con todas de nuevo”, agregó.

Horacio Pancheri vs. Martha Figueroa

Tampoco se quedó callado ante los comentarios de Martha Figueroa, quien aseguró que llegaba tarde a las grabaciones de ‘Papás por conveniencia’: “Que deje de decir tonterías. Llegué 2 veces tarde 10 minutos y no es para que me exponga y ensucie diciendo que hago perder millones a la empresa y que soy irresponsable. Le escribí al Instagram del programa que tiene con Pepillo Origel”.

¿Te contestó?

“No, y ni me interesa. No sé por qué habla así, si yo no le hice nada a ella, ni la conozco. De las dos veces que me atrasé, una fue porque el gafete no estaba activado, y la otra vez por el tráfico. Hubo un choque. No me interesa que me conteste, pero que deje de decir pavadas. Es parte de su trabajo pero que no diga tonterías, que diga cosas de verdad. Yo trabajo de memoria, soy profesional, trabajo bien, me ligo de novela a novela, la empresa me quiere. Ella miente, pero bueno todo se regresa”.

Y por último nos platicó que con su esposa Isa está de maravilla: “Muy enamorados. Estamos en búsqueda del bebé. Ojalá que el próximo año venga. Quiero dos hijos más”.

De su personaje en la nueva telenovela ‘Me atrevo a amarte’, nos dijo: “Estoy muy contento de trabajar con Salvador Mejía. Interpretaré a ‘Alito’, un personaje que va a andar mucho en caballo y a hacer sus maldades con tal de conquistar a la protagonista. Estaré con sombrero y de ranchero, muy feliz”, finalizó.

¿Qué pasó entre Adriano Zendejas y Flavia Martin?

A finales de octubre, la influencer Flavia Martin, dio una entrevista en el canal de YouTube ‘Un tal Fredo’ y dijo que fue agredida por un exnovio. Reveló que el sujeto del que hablaba filtró contenido privado de ella en las redes sociales. Este hombre la celaba y le era infiel.

Además, posiblemente él le puso en una ocasión algo en la bebida porque ella no se acordaba de nada de lo que pasó después de tomarla. El nombre de su agresor fue censurado en el video. Sin embargo, dijo que su expareja tiene 2 hermanas y había participado en un reality. Esto coincidió con la información de Adriano. Éste no ha vuelto a aparecer en sus redes sociales, las cuales se llenaron de insultos contra él.

Tras el video, Antonella Russoniello, otra exnovia de Adriano, escribió en Instagram que apoyaba la historia de Flavia. Indicó que ese “hombre es narcisista y maltratador” también había sido su pareja y que esperaba que se hiciera justicia.

