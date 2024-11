Actor de Televisa sería señalado de maltratar a su ex, una famosa influencer

Adriano Zendejas, actor de Televisa y hermano de Samadhi Zendejas, estaría envuelto en el escándalo.

La famosa influencer Flavia Martín, ex de Adriano, hizo impactantes declaraciones señalando a una expareja. Dijo que fue agredida y que el sujeto del que hablaba filtró contenido privado de ella en las redes.

Te puede interesar: Adriano Zendejas acusa a Horacio Pancheri de bloquearlo luego de defender a su hermana ¿No que lo hackearon?

La influencer Flavia Martín señala a un ex de haberle puesto algo en su bebida

En el más reciente capítulo del pódcast ‘Un tal Fredo’, Flavia contó su versión de los hechos sobre la relación tóxica que tuvo en el pasado.

La creadora de contenido narró todo lo que sufrió, según ella, junto a su ex que la celaba, la criticaba por sus amistades e incluso, le fue infiel en diversas ocasiones.

Flavia dijo que uno de los sucesos que más la marcaron fue cuando, de acuerdo con sus palabras, su ex le puso algo a su bebida y ella perdió el conocimiento, pero cuando despertó comenzó la pesadilla. La influencer aseveró que se enteró de que el sujeto del que hablaba la habría grabado sin llevar puesta ropa “gritando”, “llorando”.

“Me dio una botella específicamente para mí y después de eso no me acuerdo de nada… Estaba jugando Monopoly, riéndome, no sé qué, y al día siguiente me despierto… Yo me acuerdo de que se lo dije a él: ‘Me drog…’. Y él (me dijo) de que: ‘No, qué te pasa, cómo me acusas de eso’”. Flavia Martín

Además, reveló que este contenido, el sujeto también lo filtró en algunas redes sociales, después de terminar su relación. Comentó que diversas personas se lo confirmaron y que la situación que le causó problemas personales.

Flavia revela si recibió agresiones físicas por su ex ¿se refiere a Adriano Zendejas?

Martín mencionó que no sufrió golpes por parte de su entonces novio, pero sí fue “agresivo” con ella.

“Yo no voy a decir que él me pegaba en la relación, pero sí era agresivo, sí me agarraba, sí me dejaba moretones”, agregó.

Es importante destacar que Flavia al parecer sí mencionó el nombre de Adriano Zendejas, pero fue censurado a lo largo del video. Por ello, no se escuchó nunca su nombre en el programa de ‘Un tal Fredo’. Sin embargo, numerosos internautas mencionaron que sí se refería a él pues la influencer dijo que su expareja tiene dos hermanas. Dijo que él inició su carrera de actuación con una de ellas, desde temprana edad. Además, señaló que él participó en un popular reality show.

Recordemos que Adriano Zendejas es hermano de Dassana y Samadhi, con quien ha participado, desde mucho chico, en telenovelas. También formó parte del reality ‘Los 50’. Estas pistas apuntarían a que Flavia hablaría del actor.

No te pierdas: Samadhi y Adriano Zendejas se visten de luto: “te amaré por siempre”

Exnovia de Adriano Zendejas reacciona a las declaraciones de Flavia Martín

Luego de que salieron a la luz estas fuertes declaraciones, Antonella Russoniello, también ex del actor, lanzó un tremendo mensaje:

“Flavia compartió su testimonio..., revelando su experiencia en una relación con un hombre narcisista y maltratador que, tristemente, también fue mi expareja”. Antonella

Agregó: “No somos solo nosotras dos, hay más víctimas y familias afectadas por el daño que estos abusos dejan tras de sí”.

Por su parte, Antonella no mencionó el nombre del actor. Sin embargo, en redes apuntaron que ella también fue novia de Zendejas al rededor de los años 2017 y 2018.

Mira: ¡Adiós William Levy! Samadhi Zendejas estrenaría romance con famoso cantante

¿Adriano Zendejas ya respondió a las declaraciones de Flavia?

Al momento, el hermano de Samadhi no se ha pronunciado respecto a las declaraciones de la influencer. Sin embargo, las redes sociales de Adriano se llenaron de críticas después de estas declaraciones.