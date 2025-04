Samadhi Zendejas defiende a William Levy en medio de polémica por su detención: “Es un alma bonita”

En medio de la controversia que rodea a William Levy por un conflicto legal con un restaurante, la actriz Samadhi Zendejas salió en defensa del actor, con quien compartió pantalla recientemente en ‘Vuelve a mí'. A través de emotivas palabras, Zendejas expresó su respaldo y expresó lo que opina de Levy.

Hace un par de semanas, William Levy estuvo en el ojo del huracán luego de ser arrestado el pasado 14 de abril en el condado de Broward, Florida, por presuntamente causar disturbios en la vía pública y entrar sin autorización a una propiedad privada. Todo esto, supuestamente, bajo los influjos del alcohol y por un presunto impago de una cuenta en un exclusivo restaurante donde cenó con amigos.

¿Por qué arrestaron a William Levy en Florida?

De acuerdo con los reportes policiales, Levy fue detenido por “intoxicación desordenada” y “allanamiento de propiedad” tras protagonizar un escándalo en la comunidad de Weston. Según medios locales, vecinos alertaron a las autoridades sobre un hombre aparentemente ebrio que alteraba el orden. Al llegar la policía, confirmaron que se trataba del protagonista de telenovelas como ‘Sortilegio’ y ‘Café con aroma de mujer’.

William Levy / Redes sociales

Se dijo en un principio que la detención de Levy fue inicialmente sin derecho a fianza. Sin embargo, el rumor se desmintió cuando poco después se filtró un video en el que le leían sus cargos a William y le fijaban una multa de 250 dólares por cada uno de los dos cargos, sumando 500 dólares (alrededor de 8,500 pesos mexicanos). Tras realizar el pago, Levy fue puesto en libertad. “Hice buenas amistades”, bromeó el actor ante las cámaras al salir del juzgado.

Aunque el actor ya fue liberado y no enfrenta cargos mayores, la controversia no ha cesado.

En este contexto, Samadhi Zendejas fue abordada por la prensa durante su paso por la alfombra roja de los Premios Platino 2025, celebrados en España. Allí, la actriz, a quien se le señaló de ser presunta pareja de Levy, no dudó en pronunciarse sobre el escándalo que involucra a su colega.

Samadhi Zendejas habló con William Levy tras su detención / Instagram: @samadhizendejas/ @willevy

Samadhi Zendejas muestra su apoyo a William Levy

“Le mandé un mensajito, espero que todo siempre fluya. Él es un alma bonita, a donde llegue siempre va a iluminar”, expresó la actriz ante las cámaras.

Zendejas se refirió con cariño a su experiencia trabajando junto a Levy, describiéndolo como un gran compañero y alguien que quizá estuvo en un mal momento pero que tiene muchas cualidades.

“Yo creo que fue un mal momento y que va a pasar, y que no nos enfoquemos en eso. Él tiene muchas más cosas por compartir”, expresó al micrófono de Maxine Woodside

Sobre cómo logró afrontar los rumores que la señalaban como supuesta tercera en discordia de la ruptura entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, Samadhi no dio pasó a la polémica y aseguró al mismo medio que fueron compañeros de trabajo de un proyecto que significó mucho para ella.

“Yo me lo guardo como uno de mis mejores proyectos y con eso me quedo y me gustaría que con eso ustedes también se quedaran”.

¿Quién es Samadhi Zendejas?

Samadhi Zendejas Adriano, conocida artísticamente como Samadhi Zendejas, es una actriz mexicana nacida el 27 de diciembre de 1994 en la Ciudad de México. Su carrera comenzó en 2009 con la telenovela Atrévete a soñar, y más adelante alcanzó reconocimiento internacional al interpretar a Jenni Rivera en su adolescencia en la serie biográfica Mariposa de barrio (2017).

Además de destacar por su trabajo en producciones como ‘Enemigo íntimo’, ‘Falsa identidad’ y ‘Vuelve a mí', Samadhi también ha sido una voz activa sobre la salud mental, compartiendo públicamente su experiencia personal con la ansiedad.

