¿William Levy y Elizabeth Gutiérrez juntos previo a su detención? La verdad de la foto que circula en redes

El pasado martes 15 de abril se dio a conocer que el actor William Levy había sido arrestado la noche del 14 de abril en el condado de Broward, Florida, en Estados Unidos.

De acuerdo con la información, fue detenido por presuntamente haber invadido una propiedad privada en Weston, además de alterar el orden público por estar en presunto estado de ebriedad. Ahora, una foto junto a su ex, la también actriz Elizabeth Gutiérrez, está dando mucho de que hablar.

El actor habría alterado el orden e invadido propiedad privada. / Instagram.

No te pierdas: William Levy queda en libertad tras arresto en Florida ¡Da sus primeras declaraciones!

¿Qué dijo William Levy sobre su arresto?

El problema se presumía como a un delito por el cual el actor no tendría derecho a fianza. Sin embargo, horas más tarde, se fijó una multa de 500 dólares que su equipo legal cubrió para que fuera puesto en libertad. Este miércoles se filtró la llamada al 911 que habría alertado a las autoridades estadounidenses.

Al ser captado por la prensa al salir, el actor de 44 años se dio el tiempo de bromear con la situación diciendo que durante las horas de su arresto había podido hacer “muy buenas amistades”, y se negó a responder si el conflicto suscitado se había originado por no querer pagar la cuenta de un restaurante, como se especuló.

Hasta ahora, el actor no ha dado más declaraciones sobre el bochornoso incidente y sólo ha trascendido que el conflicto que habría originado el altercado habría sido una cuenta exorbitante en un restaurante, que William se habría negado a pagar, según dijo el paparazzi, Jordi Martín.

William Levy / Redes sociales

Sigue leyendo: Mark Tacher confiesa que bloqueó a William Levy: ¿Se reaviva su conflicto del pasado?

¿Por qué están vinculando a Elizabeth Gutiérrez a la detención de William Levy?

Debido a que el restaurante donde ocurrió el arresto del actor es propiedad de una amiga de Elizabeth, se le ha señalado como posible autora intelectual del arresto.

Sin embargo, el periodista Javier Ceriani ha declarado que él tiene información sobre la reacción que habría tenido Gutiérrez, pues filtró un audio en el que se puede escuchar a Marisa Preto, una de las dueñas de Baires Grill, el restaurante argentino donde fue arrestado William.

‘Yo estoy en Argentina, en el medio del campo. Sí supe, vi todo lo que pasó, muy lamentable, pero no tengo mucho más que decirte… Yo no lo puedo creer. Yo no estoy en contacto con Elizabeth Gutiérrez. Yo la conozco como lo conozco a él pero nada que ver. Qué horror, en serio. Nada más alejado de la realidad. Es más no me comunico con Elizabeth hace un montón’, se escucha en el audio que deslinda a la actriz de la acusación.

¿Cuándo se separaron William Levy y Elizabeth Gutiérrez?

William Levy y Elizabeth Gutiérrez se separaron definitivamente en abril de 2024, después de más de 20 años de relación. La actriz Elizabeth Gutiérrez confirmó la separación a una publicación.

En 2022 vivieron una fuerte crisis pero la pareja volvió a intentar rescatar su amor. Aunque no se revelaron las razones detrás de la ruptura, se llegó a especular que William habría tenido una relación sentimental con Samadhí Zendejas, con quien protagonizó la telenovela ‘Vuelve a mí'.

Elizabeth Gutiérrez sonriendo/William Levy serio / @gutierrezelizabeth_/@willlevy

No te puedes perder: Elizabeth Gutiérrez desmiente nuevo romance con empresario dominicano ¿Volvió con William Levy?

¿Por qué William Levy y Elizabeth Gutiérrez fueron captados juntos previo a su detención?

Ahora, ha surgido una imagen que ha causado revuelo en las redes, pues en la foto filtrada se puede ver a William Levy y su ex, Elizabeth Gutiérrez juntos. Desatando de inmediato rumores de una reconciliación, sin embargo. aunque es ahora, ante la polémica, que las fotografías cobran relevancia, la realidad es que esas imágenes fueron difundidas en el Instagram PTV Sidelines hace una semana, varios días antes del arresto de William Levy.

Aunque la foto ha cobrado relevancia en días recientes, es de hace varios días. / Instagram

En la foto se puede ver a William Levy y Elizabeth Gutiérrez juntos con sus hijos, Christopher y Kailey, en lo que parece ser un evento escolar de alguno de los jóvenes, dejando claro que no hay algún vínculo entre las fotos y el incidente recién vivido por el actor de telenovelas.

No te pierdas: William Levy sorprende al iniciar el 2025 con un tratamiento estético en Miami