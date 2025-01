Elizabeth Gutiérrez olvida a William Levy con nuevo galán, aseguran

El periodista español Carlos Corbacho aclaró recientemente, en el canal de YouTube de Javier Ceriani, los rumores sobre la relación entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy, dejando en claro que no hay intención de reconciliación por ninguna de las partes.

Corbacho desmintió específicamente las declaraciones del paparazzi Jordi Martín, quien había asegurado en ‘El Gordo y la Flaca’ que Elizabeth llamó a la hermana de William en Navidad para confesar que lo extrañaba. Según Corbacho, esto no es cierto:

“Se ha dicho mil cosas de que Elizabeth Gutiérrez había estado en Colorado, es más, escuché a un paparazzi decir que Elizabeth había llamado a la hermana de William Levy para confesarle que lo extrañaba, eso no es cierto. Ese viaje con la familia de la novia de su hijo se organizó desde marzo de este año. William Levy no estaba contemplado porque tenía mucho trabajo con las series en España. El hijo lo invitó, iban en el mismo avión, pero en diferentes lugares. Por eso, cuando escuché al paparazzi decir que William fue casi por pena...eso es mentira”. Carlos Carbacho

William Levy saliendo de camioneta / Instagram: @willlevy

¿Elizabeth Gutiérrez llamó a hermana de William Levy?

Corbacho también destacó que Elizabeth no mantiene contacto con la familia de William y que los rumores de reconciliación son infundados. Refiriéndose a la situación, afirmó:

“Ella no tiene contacto desde hace tiempo con la familia de William Levy, por lo cual jamás iba a llamar a la familia de William en Navidad para decir que lo echaba de menos. Eso es mentira. Esos fans que están con William Levy y le tiran odio a Elizabeth deberían recordar que él ha engañado a su esposa.” Carlos Carbacho

Elizabeth Gutiérrez / Instagram: @gutierrezelizabeth_/ @willevy

Además, el periodista reveló que Elizabeth ha pasado la página y actualmente está saliendo con un empresario dominicano relacionado con la industria hotelera:

“De hecho, Elizabeth Gutiérrez está con un empresario de una cadena hotelera. Este señor, que es un gran empresario de República Dominicana con hotel y jet privado, la invitó recientemente a viajar a Boston. Por lo cual, Elizabeth no va a volver con William Levy porque ya ha despegado”. Carlos Corbacho

Finalmente, el periodista aclaró que Elizabeth no vive del actor cubano y que ha retomado su carrera de manera independiente:

“Elizabeth no vive de William Levy. Muchos no recuerdan que ella ya era presentadora cuando William Levy apenas era conocido en un reality llamado ‘La isla de las tentaciones’. Las personas cercanas a Elizabeth me dicen que, si le preguntas si valió la pena estar con William, ella responde que no, pero que le sirvió para tener lo más bonito de su vida: sus hijos”, concluyó Corbacho.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez pasan el fin de año en familia

William Levy y Elizabeth Gutiérrez pasaron el fin de año en Colorado, rodeados de sus hijos, lo que despertó especulaciones sobre una posible reconciliación. Aunque no compartieron fotos juntos, cada uno publicó imágenes en redes sociales: Gutiérrez mostró momentos en la nieve, mientras que Levy posó con los adolescentes frente al árbol de Navidad.

A través de las redes sociales de su hija, los seguidores de la expareja pudieron ver cómo pasaron las fiestas de fin de año. La adolescente compartió algunas imágenes donde se le ve junto a sus famosos papás. Aunque ellos no posaron juntos, sí se dejaron ver que estaban en el mismo lugar y posaron por separado con su hija.

El actor cubano expresó en su publicación: “Mi corazón dividido en dos, lo más hermoso que Dios me ha regalado”, en referencia a sus hijos. Por su parte, la actriz reflexionó en sus redes: “2024 no fuiste mi favorito pero algún día entenderé por qué fuiste así", y brindó por un 2025 mejor, lleno de salud, amor, paz y prosperidad”.

