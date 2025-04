William Levy enfrentaría demanda tras arresto en Florida; filtran llamada al 911 antes de su detención

William Levy sigue en el ojo del huracán. Tras ser liberado bajo fianza por crear disturbios, supuestamente, bajo los efectos del alcohol y haber ingresado sin permiso a una propiedad privada en Florida, ahora se da a conocer que podría enfrentar una demanda.

Durante las primeras horas del pasado 15 de abril, se dio a conocer que el actor había sido arrestado en el condado de Broward, al sur de Florida, luego de que vecinos reportaran al 911 que un hombre aparentemente ebrio estaba causando alboroto en la comunidad.

Las autoridades llegaron de manera inmediata a detenerlo por conducta inapropiada e invasión a la propiedad. Si bien al principio se reportó que no tendría derecho a fianza, horas después fue liberado tras pagar 500 dólares, alrededor de 8 mil 500 pesos, de multa.

¿Por qué William Levy fue detenido?

De acuerdo con el medio ‘People en español’, el actor “estaba compartiendo con los padres de los amiguitos de su hijo y estaban en un restaurante que se llama Baires Grill”.

Con el pasar de las horas, el cubano, presuntamente, alcoholizado, comenzó a “invitar tragos” a todos los presentes: “Cuando vino la cuenta, no sé la cantidad exacta, pero fue una cifra exorbitante, y él dijo que no iba a pagar. Él había pagado una ronda de tragos como para cien personas”, narró una fuente anónima.

Por si esto fuera poco, también mencionó que William se portó sumamente agresivo con los empleados y hasta con los clientes de lugar.

En respuesta a estos señalamientos, William negó todo. Incluso, bromeó con lo ocurrido y declaró que había hecho “buenas amistades” durante su estancia en prisión.

Primeras declaraciones de #WilliamLevy tras salir del arresto. pic.twitter.com/sd0OFynx5O — Armando Bochinche (@AR_Bochinche) April 15, 2025

¿William Levy enfrenta demanda? Aseguran que ha amenazado al dueño del restaurante

A través de su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani reportó que los empleados del lugar fueron notificados para ir a declarar ante las autoridades sobre lo ocurrido con William Levy.

Asimismo, señaló que los trabajadores tendrían mucho miedo de hablar debido a que una mujer, en presunta representación del actor, habría amenazado con “arruinar su negocio”, en caso de que llegaran a decir algo.

“Ya le están mandando malas reviews (reseñas) al restaurante, que los van a denunciar. Una tal Belkys llamó a los dueños para amenazar que William Levy les va a arruinar el lugar, que el lugar se va a venir abajo, que la cadena se va a desprestigiar”, manifestó.

El también comunicador resaltó que, pese a que William ya está en libertad, el proceso legal aún no concluye, pues ya existe una denuncia por parte del dueño del restaurante: “El proceso continúa. La única manera en la que este proceso pudiera terminar es si el restaurante retira la denuncia”, expresó.

Si bien el local ha mantenido una postura reservada ante todo este asunto, Ceriani mencionó que una clienta del lugar está contemplando demandar a Levy por haberla acosado esa noche: “La habría abrazado, la habría tocado”, indicó.

Filtran llamada al 911 y videos previos al arresto de William Levy

Javier Ceriani también exhibió la llamada al 911 que habría hecho un empleado del restaurante esa noche. En dicho audio, se escucha al trabajador pedir ayuda a las autoridades por un hombre, supuestamente, alcoholizado y bajo los influjos de sustancias tóxicas.

“Tenemos a dos borrachos (William Levy y un amigo) en el restaurante. También están dro…. Les estamos diciendo que se vaya, no les estamos ofreciendo más alcohol. En la dirección del restaurante Baires Grill. No quieren pagar la cuenta, no quieren irse, están peleando con otro cliente”, se puede escuchar.

Por si esto fuera poco, también presentó un video en el que se puede ver al actor en evidente estado de ebriedad, abrazando a una clienta por la espalda. Hasta el momento, el cubano no se ha pronunciado ante estas acusaciones.

