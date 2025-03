William Levy y Elizabeth Gutiérrez juntos hacen importante anuncio y lanzan petición a sus seguidores

La relación sentimental que William Levy y Elizabeth Gutiérrez mantuvieron por más de dos décadas llegó a su fin en abril de 2024. A pesar de que se especuló sobre una posible reconciliación, esta vez la pareja decidió poner un punto final a su historia.

La ruptura no se dio en los mejores términos. Se reportaron altercados domésticos que llevaron a la expareja a realizar cuatro llamadas al 911 en busca de ayuda.

Un video de estos altercados se filtró y se reveló que Elizabeth Gutiérrez, acompañada de su hija y una prima, intentó ingresar a la casa de William Levy en Miami. Según la versión que se difundió, el cubano no habría dejado entrar a la hija al cuarto de él, ya que supuestamente había otra mujer allí. Este episodio causó gran revuelo mediático.

Elizabeth Gutiérrez reaparece en el programa Despierta América / Captura de pantalla Despierta América

Elizabeth Gutiérrez y William Levy: ¿Infidelidades, discusiones y altercados domésticos?

Aunque Elizabeth no dio detalles sobre el incidente, lamentó, en su aparición en ‘Despierta América’, que su privacidad y la de su familia se hubiera visto tan dañada por la filtración del video y las especulaciones que rodearon su relación.

También se mencionó que William Levy habría engañado varias veces a la actriz, pero la actriz nunca desmintió ni confirmó tales aseveraciones.

Por su parte, Levy negó tajantemente que hubiese otra mujer en su habitación y aseguró que nunca fue agresivo con su hija ni haría algo que pudiera dañar su integridad. En declaraciones a People, expresó: “Después de un mes y medio (de haberse ido de la casa), Elizabeth, Kailey y las primas vienen a la casa, diciendo que tengo una mujer adentro. Rompen la puerta para ver si hay alguien adentro. Si hubiera estado con alguien, estaba viviendo solo. Es mi casa, estaba solo. Kailey rompe la puerta, yo no sé qué está pasando. Yo no la empujo, pongo la mano para que no pasara.”

A pesar del escándalo y las controversias, a casi un año de haber anunciado su separación, las aguas entre Levy y Gutiérrez parecen haberse calmado.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy / Captura de pantalla:

Elizabeth Gutiérrez y William Levy se unen y piden apoyo a su seguidores

Aunque ambos han tenido conflictos y descalificaciones, hay un tema en el que siempre están de acuerdo y que les permite limar asperezas: el bienestar de sus hijos, Christopher, de 19 años, y su hija, quienes son sus mayores amores.

Recientemente, los actores se unieron para apoyar a su primogénito, quien ha destacado como beisbolista.

Ambos compartieron con orgullo en sus redes sociales la nominación de Christopher como mejor jugador de la semana. Juntos, pidieron a sus seguidores que votaran por él.

En sus historias de Instagram, Elizabeth Gutiérrez publicó una emotiva foto en blanco y negro de su hijo, quien, por cierto, comparte un notable parecido con su padre. Acompañó la imagen con el mensaje:

“Te amo mi vida… Christopher Levy. Player of the week back to back”, expresó en la imagen donde pidió apoyo a sus seguidores para votar por su hijo.

Por su parte, William Levy también compartió una imagen de Christopher con su uniforme de béisbol, escribiendo:

“¡Mi campeón! ¡Orgulloso de ti, papi! Otra semana más nominado como jugador de la semana!!! En el link pueden votar.”

El hijo de William y Elizabeth, Christopher Levy es parte de los 21 jugadores que compiten por convertirse en el Mejor Jugador de la Semana en el sur de Florida, con la votación que finaliza el 9 de marzo.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy piden apoyo en redes para su hijo / Instagram

Christopher Levy, promesa del béisbol y orgullo de William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Christopher Levy, hijo de los reconocidos actores William Levy y Elizabeth Gutiérrez, se ha consolidado como una gran promesa del béisbol, destacándose por su talento y carisma tanto en el campo como fuera de él. Con más de 1,2 millones de seguidores en Instagram, el joven beisbolista comparte con sus fans momentos de su vida deportiva y familiar, demostrando ser una fuente de inspiración para muchos.

Tanto William Levy como Elizabeth Gutiérrez han mostrado en sus redes sociales lo orgullosos que están de su hijo y no dudan en presumir sus logros.

