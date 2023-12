Horacio Pancheri se sincera sobre la polémica con Samadhi Zendejas: “No juego con mi reputación”

Hace un par de meses, Samadhi Zendejas y Horacio Pancheri estuvieron en vueltos en la controversia, luego de que la actriz mexicana expuso, a través de sus redes sociales, que el actor argentino la insultó con un mensaje que le envió directamente en su cuenta de Instagram.

“V3rg*, qué fea es eh”, fueron las palabras desde la cuenta de Horacio.

Como era natural, Samadhi se defendió ante este insulto y recordó a todas las mujeres que la siguen que “no se dejen amedrentar” por comentarios como el de Pancheri. Sin embargo, el histrión salió a disculparse y argumentó que él nunca insultaría a su colega, por lo que aseguró que le habían hackeado sus cuentas.

Samadhi Zendejas se defiende de los insultos de Horacio Pancheri / Instagram

Horacio Pancheri rompe el silencio tras escándalo con Samadhi Zendejas

Lo anterior derivó un fuerte escándalo, donde personalidades como Danna Paola y el mismo hermano de Samadhi, Adriano Zendejas, salieron en defensa de la joven.

Ahora, en entrevista para Televisa espectáculos, el también modelo argentino decidió romper el silencio y habló de lo que significó esta controversia en su vida.

“Si me ha sorprendido mucho la reacción del público, la agresión, las agresiones a un comentario que no fue realmente como se vio, pero bueno, pasó, pasaron como 5 o 6 semanas ya del momento”. Horacio Pancheri

Continuó: “A mí sí me afectó tanta agresión, tantos insultos hacia mi familia, hacia mi hijo, hacia mi mujer, hacia un bebé que no tiene nada que ver. Al final uno piensa y dice: ‘¿Dónde estamos viviendo? ¿Por qué tanta mala onda con la gente?”.

Horario Pancheri e Isa Valero ya planean la fecha de su boda. / Instagram: @horaciopancheri

Horacio Pancheri vuelve a pedir disculpas a quienes se sintieron afectados por esta polémica

El histrión volvió a expresar sus sinceras disculpas debido a este incidente, aunque remarcó que sí le afectó laboralmente todo lo que sucedió.

“Somos figuras públicas. Tenemos que ser conscientes de lo que hacemos y lo que decimos, pero el mensaje por sobre todas las cosas es, y me conoces, que amo México. Amo este país y a las mujeres, así que al que se sintió ofendido, mil disculpas”. Horacio Pancheri

Horacio Pancheri es un actor y modelo argentino. / Instagram: @horaciopancheri

“Seguimos trabajando, eso me dio mucha paz y mucha tranquilidad porque, bueno, es entendible que unas marcas se han caído en ese momento y no está bueno porque yo no juego con mi carrera, no juego con mi reputación. He construido una carrera muy importante en México y quiero seguir haciéndola”, agregó.

Finalmente, Horacio explicó la razón por la cual se alejó de las redes sociales.