Horacio Pancheri se disculpa con Samadhi Zendejas por mensaje donde le dice “fea”; Danna Paola no le cree

Tremendo revuelo causó un supuesto mensaje que recibió la actriz Samadhi Zendejas en sus directos de Instagram de parte del actor Horacio Pancheri con su cuenta verificada, donde la llamó “fea”.

“V3rg* que es fea eh”, fue el presunto mensaje que le llegó a Samadhi por parte del actor, desatando en redes una ola de críticas hacia Horacio.

Para aclarar lo que pasó, Horacio usó su cuenta de Twitter para explicar todo y desmentir que él no mandó el mensaje.

“Les dejo este comunicado por aquí ya que no puedo entrar a mi Instagram”, comenzó el mensaje dirigido a la actriz.

Les dejo este comunicado por aquí ya que no puedo entrar a mi instagram. pic.twitter.com/qMtIXtU14t — Horacio Pancheri (@PancheriHoracio) October 19, 2023

“Samadhi: El mensaje que recibiste desde mi cuenta de IG no fue escrito ni enviado por mí. Fui hackeado, perdí el control de esa cuenta en absoluto”, explicó.

“Las personas que me conocen, saben que soy incapaz de emitir cualquier comentarios que genere discursos de odio, por lo que reitero que jamás me expresaría de esa forma bajo ninguna circunstancia. Respeto a todas las mujeres, por ende te respeto y respeto tu carrera”, indicó.

Danna Paola explota contra Horacio Pancheri

Danna Paola como otras celebridades, han defendido a Samadhi y al ver la respuesta del actor, la cantante arremetió contra él en sus redes sociales.

“Ja! La vieja confiable… independientemente de tu ‘excusa’ poco creíble, escudarte en lugar de pedir una disculpa, alimenta que más hombres como tú, sigan creyendo que decirle “fea” a una mujer es correcto. Decepcionante tu reacción”, dijo, dejando claro que no le creyó a su explicación y la calificó como una “excusa”.

Danna Paola no le cree a Horacio Pancheri / Twitter

¿Qué pasó entre Horacio Pancheri y Samadhi Zendejas?

Fue la misma Samadhi la que denunció el supuesto mensaje en sus redes sociales para contestarle contundentemente a Horacio diciendo junto a la captura de pantalla de sus supuestas palabras: “Me estoy aquí arreglando para sentirme un poco más linda, para sentirme un poco más bonita, que es algo que no piensa todo el mundo y es respetable, por ejemplo, Horacio Pancheri. Hoy amanecí con un mensaje de Horacio insultándome, usó una palabra que jamás me atrevería a mencionar, diciendo que soy una mujer fea”.

Samadhi Zendejas se defiendió de los insultos de Horacio Pancheri y expuso un supuesto mensaje que le llegó de su parte / Instagram

“Respeto tu opinión y sé que ese mensaje se lo querías mandar alguien más. En este momento en el mundo, con todo lo que está pasando, ¿qué tan positivo es compartir este tipo de cosas?, por comentarios como el tuyo muchas mujeres no se sienten bonitas”, continuó su réplica con un mensaje de amor propio.

“Por comentarios como el tuyo muchas mujeres se reprimen y no se creen bonitas, no se sienten bonitas y yo he tratado durante todos estos años que me siguen, demostrar que siendo auténtica, que siendo tú, puedes ser hermosa, que no necesitan seguir un estereotipo”, finalizó.

Después de esta respuesta pública, Adriano Zendejas, hermano de Samadhi entró a defenderla arremetiendo contra el actor: “Que alguien le diga al señor, que en lugar de opinar de la belleza de una mujer, se meta a unas clases de actuación”.

Adriano defendió a su hermana y se le fue con todo a Pancheri / Instagram

sama