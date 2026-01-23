Adriano Zendejas reacciona a la pelea de Samadhi en el Supernova Génesis y confirma que ¡están distanciados!

Samadhi Zendejas se prepara para uno de los retos más mediáticos de su carrera al subir al ring del Supernova Génesis 2026, y aunque ha recibido apoyo de miles de fans, su hermano Adriano Zendejas confirmó que no podrá acompañarla. ¡Están distanciados! Aquí te contamos.

Adriano Zendejas / Redes sociales

¿Qué dijo Adriano Zendejas sobre la pelea de Samadhi contra Alana Flores?

Durante una transmisión en vivo, Adriano Zendejas reaccionó públicamente al anuncio del combate y expresó entusiasmo por ver a su hermana enfrentarse a una de las figuras más temidas del ring. Sin embargo, también confirmó que entre ambos existe un distanciamiento que les ha impedido mantener contacto, lo que le imposibilitará estar presente el día del evento.

Adriano Zendejas se enteró del enfrentamiento mientras se encontraba de viaje en Japón. Según relató, la noticia lo tomó por sorpresa, especialmente por tratarse de Alana Flores, una rival con amplia experiencia y reconocimiento dentro del boxeo de exhibición. Aun así, destacó la disciplina y constancia que caracteriza a su hermana cuando se propone un objetivo.

Durante su transmisión, Adriano señaló que Samadhi no toma los retos a la ligera y que, cuando se compromete con algo, enfoca toda su energía en ello. También hizo referencia a la reputación de Alana Flores dentro del medio, al señalar que es una contrincante que impone respeto entre las peleadoras.

En sus declaraciones, reiteró su apoyo a Samadhi y pidió a sus seguidores respaldarla rumbo al combate, dejando claro que, pese a no tener comunicación directa con ella, reconoce su capacidad y determinación para afrontar el reto que representa subir al ring en un evento de esta magnitud.

Adriano Zendejas, hermano de Samadhi Zendejas confiesa experiencia de acoso con un productor. / Redes sociales

¿Por qué Adriano Zendejas no acompañará a su hermana en el Supernova Génesis 2026?

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la confirmación de que Adriano Zendejas no estará presente durante la pelea de Samadhi en el Supernova Génesis 2026. El propio influencer explicó que actualmente existe un distanciamiento entre ambos, lo que ha derivado en la falta total de comunicación.

Aunque durante años los hermanos se mostraron cercanos en redes sociales y en apariciones públicas, Adriano reconoció que ya no se hablan. Aun así, manifestó su deseo de poder retomar el contacto en el futuro, especialmente para brindarle algunos consejos relacionados con el mundo digital y el streaming, un ámbito en el que él tiene mayor experiencia.

Este distanciamiento generó especulación entre seguidores, sobre todo después de que Samadhi hiciera un comentario durante la conferencia de prensa del evento. La actriz expresó agrado por una gorra que llevaba uno de los asistentes, la cual, según trascendió, habría sido diseñada por su hermano, gesto que fue interpretado por algunos como una posible señal de acercamiento, aunque hasta ahora no se ha confirmado ninguna reconciliación.

¿Cuándo y dónde será la pelea de Samadhi Zendejas vs Alana Flores?

El Supernova Génesis 2026 se llevará a cabo el próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México, uno de los recintos más importantes del país para espectáculos masivos. El evento comenzará a las 19:00 horas y será transmitido en exclusiva a través de la plataforma de streaming Netflix, lo que permitirá que la pelea llegue a una audiencia internacional.

Además del combate estelar entre Samadhi Zendejas y Alana Flores, el cartel incluye otros enfrentamientos que han generado expectativa entre los seguidores del entretenimiento digital y el boxeo de exhibición. Entre las peleas confirmadas se encuentran Mario Bautista vs Aaron Mercury; Milica vs Ari Geli; El Abraham vs Nando; Lupita Villalobos vs Kim Shantal, y Lonche vs Willito.

