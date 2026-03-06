Hermano de Samadhi Zendejas revela brutal golpiza de su padre y se rompe al recordarlo: “Me hice pipí del miedo”

El actor y creador de contenido Adriano Zendejas, conocido también en redes como Shifu, sorprendió al hablar de uno de los momentos más dolorosos de su infancia. Durante una charla en un pódcast, el también exintegrante del CEA relató que creció en un entorno marcado por la violencia familiar.

Lejos de la imagen divertida que hoy proyecta como streamer y figura de internet, Zendejas recordó que cuando era niño vivió episodios muy duros dentro de su hogar. Según contó, su padre ejercía violencia contra su madre, su hermana y también contra él, algo que marcó profundamente su vida.

¿Qué le pasó a Adriano Zendejas en su infancia? El actor revela la brutal golpiza que recibió de su padre

Durante el pódcast, Adriano Zendejas habló abiertamente sobre el episodio que vivió cuando era menor de edad. El actor explicó que su padre pasó por él después de que lo expulsaran del Centro de Educación Artística (CEA), pero el camino a casa estuvo lleno de tensión.

Al llegar, la situación explotó. Según relató el creador de contenido, su padre lo llevó a su cuarto y comenzó a golpearlo con un cinturón. Los golpes, dijo, eran en la espalda y piernas mientras él intentaba aguantar el dolor y el miedo.

El recuerdo sigue siendo tan fuerte que incluso al narrarlo se quebró emocionalmente.

Adriano Zendejas “Empieza a pegarme, pum, pum, empecé a llorar, llegó un punto en el que lo veía y ya los golpes no me dolían, me daba miedo ese wey verlo sudando y cómo se volteo, me golpeaba, me hice pipí. Mi mamá me veía y yo como con mis ojos le decía que hiciera algo. Pues no podía hacer nada”.

¿Por qué Adriano Zendejas reclamó a su mamá años después por no defenderlo de la violencia de su padre?

El dolor por ese episodio no desapareció con el paso del tiempo. Años después, cuando Adriano Zendejas ya había logrado construir una carrera en la televisión y había participado en varias novelas, decidió enfrentar a su madre y hablar del tema.

El actor confesó que le reclamó directamente por qué no lo defendió aquel día. Para él, ese recuerdo seguía siendo una herida abierta. Sin embargo, la reacción de su madre lo sorprendió profundamente. Según contó, ella rompió en llanto y le explicó que en ese momento no podía hacer nada para detener la situación, lo que dejó al actor con sentimientos encontrados.

La conversación fue tan intensa que hasta hoy Zendejas reconoce que fue uno de los momentos más difíciles entre ambos.

¿Qué dijo el padre de Adriano Zendejas sobre la golpiza que le dio cuando era niño?

Otro momento que impactó a Adriano Zendejas ocurrió tiempo después, cuando volvió a encontrarse con su padre. Para su sorpresa, el hombre hizo un comentario que lo dejó en shock.

De acuerdo con el relato de Adriano Zendejas, su padre aseguró que aquella golpiza había sido positiva porque, según él, había contribuido a que se convirtiera en una persona exitosa.

“Años adelante cuando ya hice novelas y todo, vimos a mi papá, me dijo que sí sirvió la golpiza que me dio. Para mí era, qué loco, qué fuerte que él piense que sí, pero me hacían dudar a mí”. Adriano Zendejas

¿Cómo logró Adriano Zendejas superar la violencia familiar y convertirse en actor y exitoso streamer?

A pesar de los episodios difíciles que vivió en su infancia, Adriano Zendejas logró abrirse camino en el mundo del entretenimiento. Primero como actor infantil en telenovelas y posteriormente como creador de contenido en internet.

Hoy el influencer y streamer se ha convertido en una figura popular entre los jóvenes, donde comparte contenido relacionado con videojuegos, entretenimiento y experiencias personales.

