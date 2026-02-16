Bárbara de Regil respalda a Samadhi Zendejas y exhibe la condición para que ella peleara con Alana Flores

El drama alrededor de Supernova Génesis 2026 escaló a otro nivel. Lo que prometía ser una de las peleas más comentadas del evento terminó convertido en una ola de declaraciones, teorías y reacciones encendidas en redes sociales. Tras la sorpresiva salida de Samadhi Zendejas, una nueva voz entró a la conversación y agitó aún más el ambiente: Bárbara de Regil.

La protagonista de Rosario Tijeras decidió pronunciarse luego de que la cancelación del combate entre Samadhi Zendejas y Alana Flores desatara especulaciones entre fans, creadores de contenido y medios. Aunque Samadhi evitó detallar las causas exactas, las versiones sobre diferencias físicas, contratos y presuntos favoritismos no tardaron en inundar TikTok e Instagram.

¿Qué dijo Bárbara de Regil sobre el peso y la pelea con Alana Flores?

A través de TikTok, Bárbara de Regil confirmó que también estuvo en pláticas para enfrentarse a Alana Flores, pero que las condiciones físicas jugaron un papel clave en su decisión.

“Estoy viendo lo de Samadhi y Alana sobre el peso. Yo estuve en pláticas para hacer la pelea de box, yo peso 59 kilos. La realidad es que me la ofrecieron y en Supernova, estando en el show me dijeron: ‘te quiere retar Alana’, me pasaron el micrófono y ahí se armaron esta cosa extraña. Esto ya se había platicado antes porque Alana misma lo dijo”.

La actriz explicó que la negociación se complicó debido a la exigencia de bajar de peso. Según relató, la petición le pareció excesiva considerando su complexión física.

“Yo peso 59 kilos y me dijeron que tenía que bajar a 55. Yo dije: ‘voy a llegar así’ (sin mucho peso), te baja la cara, yo bajaría el músculo, no soy una persona grande. Dijeron que tenía que bajar a ella y dije: ‘híjole, ¿por qué mejor ella no sube a mí? ¿Cómo voy a bajar cuatro kilos?’, a mí se me hizo mucho y yo que cuido mis kilos (…), tengo muy medidos mis pesos y cuando me veo mejor”.

¿Por qué Bárbara de Regil decidió no subirse al ring en Supernova Génesis 2026?

Más allá del peso, Bárbara de Regil dejó claro que su agenda profesional también influyó en su decisión. La actriz aseguró que actualmente está enfocada en otros proyectos que hacen inviable asumir el riesgo físico de una pelea.

“No me subí porque hago artes marciales y porque estoy filmando una serie. Quería contarlo porque quería hacer esa anotación de mi apoyo a Samadhi que entiendo pueda decir: ‘¿cómo?’”.

El gesto de Bárbara no pasó desapercibido, especialmente porque ambas actrices han sido vinculadas al evento en distintos momentos.

¿Qué dijo Adriano Zendejas y por qué habló de contratos y favoritismo?

El escándalo tomó un giro adicional cuando Adriano Zendejas, hermano de Samadhi, compartió su perspectiva en redes sociales. Sus palabras avivaron aún más las teorías sobre lo ocurrido tras bambalinas.

“Mi hermana no va a pelear, no entiendo por qué. Se los juro que yo siento que es un pe… de contrato… Yo me pongo a pensar algo y siento que, Supernova, su carta fuerte es Alana. No van a dejar que pierda Alana. La neta, no van a dejar que pierda. Creo que mi mamá me había comentado que hubo unos problemas con contratos, pesos y muchas cosas que estaban mal, pero pensé que se había solucionado. Voy a investigar, pero según yo, las cosas no estaban tan bien”.

¿Qué pasará con Alana Flores en Supernova Génesis 2026?

Pese a la baja de Samadhi Zendejas, Supernova Génesis 2026 sigue en pie. El evento continúa programado para el 26 de abril en la Arena Ciudad de México, sin que hasta ahora se haya confirmado una sustituta oficial para Samadhi.

Alana Flores permanece en la cartelera como una de las figuras centrales del espectáculo. La influencer ha construido una presencia constante en este tipo de eventos, acumulando victorias dentro del formato que mezcla entretenimiento digital y deporte.

Por ahora, la organización no ha emitido un comunicado adicional que aclare los ajustes definitivos. Sin embargo, la conversación pública ya convirtió esta polémica en uno de los temas más comentados alrededor del evento.