Samadhi Zendejas contesta a Alana y revela más detalles de su renuncia al ‘Supernova Génesis 2026’

Una de las peleas más esperadas del ‘Supernova Génesis 2026’ era la de Samadhi Zendejas contra Alana Flores. No obstante, y a dos meses antes del enfrentamiento, la actriz anunció su renuncia. A través de un comunicado, indicó que “durante el proceso no se lograron alinear todos los detalles necesarios para concretar mi participación de la mejor manera para todas las partes”.

Agradeció el apoyo de sus fans y les ofreció una sincera disculpa. Esto generó muchas especulaciones, incluyendo un supuesto favoritismo hacia Alana por parte de la organización. La influencer salió a defenderse y, de manera sutil, acusó a Zendejas de “incumplida”.

¿Qué dijo Alana Flores sobre la renuncia de Samadhi Zendejas al ‘Supernova Génesis’?

A través de un video para redes sociales, Alana Flores lamentó que la pelea ya no se concretara y explicó que Zendejas, aparentemente, habría salido de la competencia por un tema de peso. Según la influencer, la actriz se negó a bajar de peso, a pesar de que ella sí subió para tratar de alcanzar el pesaje que le pidieron.

“Solamente que yo siempre había peleado en 52 kilos, me dijeron que ella pidió 56 y subí a 54, lo que me parece el punto medio”, señaló y sostuvo que, cuando le comunicaron que su rival se retiraba, intentó contactarla para encontrar una solución, pero no obtuvo respuesta.

La influencer explicó que sus físicos no eran los mismos y considera que su petición no estuvo mal. No obstante, le propuso ciertas alternativas. Finalizó su mensaje afirmando que ya no hablará más del asunto, pues quiere preservar su “salud mental”.

“Ni tú ni yo: 55 (kilos), mismos guantes. Y si de plano estás en nula disposición de bajar un kilo más, hagámoslo en 56 y pesarnos el día de la pelea”, resaltó.

Y agregó: “No soy boxeadora profesional y nunca lo seré, pero soy alguien que de verdad ama, respeta, pone mucho empeño y mucho esfuerzo a este deporte. Hay muchas otras cosas más que yo quisiera decir o desmentir, sin embargo, estoy aprendiendo a elegir el silencio para conservar mi paz”.

¿Qué le respondió Samadhi Zendejas a Alana Flores?

Tras las declaraciones de Alana Flores, Samadhi Zendejas compartió un video en TikTok hablando sobre su tiempo entrenando para la pelea en el ‘Supernova Génesis’. Aseguró que el box le había enseñado mucho y que seguirá practicándolo.

Si bien en ningún momento mencionó a la influencer, algo que llamó la atención fue que dijera que le exigieron que bajara 10 kilos, contradiciendo la versión de su exrival.

“En este reto que teníamos de bajar 10 kilos” Samadhi Zendejas

Esta declaración causó mucha controversia en redes sociales. Aunque algunos acusaban a la actriz de renunciar por “miedo”, otros consideran que esto es una prueba más del presunto favoritismo hacia Alana.

¿Quién será la nueva rival de Alana Flores?

Hasta el momento, no se ha anunciado quién sustituirá a Samadhi Zendejas en el Supernova Génesis. Muchos llegaron a pensar que Alana también se bajaría del ring por esta situación.

No obstante, los organizadores del evento compartieron unas imágenes de la influencer junto al siguiente mensaje: “El quinto cinturón o se termina el invicto para @alanafloresf Este 26 de abril viviremos historia en la Arena CDMX”.

Esto fue interpretado como una señal de que se revelará a la nueva contrincante de la joven en los próximos días.

