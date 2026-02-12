Samadhi Zendejas rompe el silencio y anuncia que no peleará vs. Alana Flores en Supernova Génesis 2026

Samadhi Zendejas rompe el silencio y confirma que no formará parte de Supernova Génesis 2026, el evento de boxeo programado para el próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México. La noticia fue dada a conocer durante la madrugada de este jueves a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, donde explicó los motivos detrás de su decisión.

Te puede interesar: ¡William Levy reaparece con gesto a Samadhi Zendejas! ¿Otra vez hay rumores de romance en puerta?

Samadhi Zendejas y su notable cambio físico: así luce la actriz. / Foto: Especial

¿Por qué Samadhi Zendejas canceló su pelea en Supernova Génesis 2026?

En el comunicado difundido en sus plataformas digitales, Samadhi Zendejas detalló que, aunque se preparó con entusiasmo y compromiso para subir al ring, finalmente no se dieron las condiciones necesarias para cerrar su participación en el evento de boxeo Supernova Génesis 2026.

La actriz precisó que la decisión responde a circunstancias personales y a la falta de acuerdos en ciertos aspectos relacionados con su intervención en la velada. También explicó que procura tomar decisiones responsables en cada paso de su carrera, así como cuidar el bienestar de su equipo de trabajo.

Desde que se anunció el combate entre Samadhi Zendejas y Alana Flores, el enfrentamiento había despertado expectativa tanto entre seguidores del boxeo amateur como entre fans de ambas figuras públicas. El duelo era considerado uno de los principales atractivos del cartel, al reunir a una actriz reconocida con una streamer activa dentro del circuito de este tipo de eventos.

Te puede interesar: ¿Alana Flores golpeó a su pareja, jugador del América? Esto pasó en el evento del Supernova Génesis 2026

Samadhi Zendejas / Redes sociales

¿Qué dijo Samadhi Zendejas en su comunicado tras su renuncia del Supernova Génesis 2026?

En su mensaje, la actriz Samadhi Zendejas, agradeció el respaldo de su comunidad digital desde que se confirmó su participación en el evento. Destacó los mensajes de apoyo y aliento que recibió durante las semanas de preparación, así como el acompañamiento de marcas y aliados comerciales.

Además de explicar que no se lograron alinear los detalles necesarios para su participación, Zendejas expresó que continuará enfocada en sus próximos proyectos profesionales. En el texto compartido en redes sociales, también manifestó su pesar por no poder estar presente en el cuadrilátero el próximo 26 de abril, especialmente por quienes esperaban verla competir.

El anuncio se realizó en la madrugada, lo que provocó que en cuestión de horas el tema se posicionara entre las conversaciones más comentadas en plataformas digitales. Usuarios comenzaron a preguntarse qué sucedería con el combate originalmente pactado y cuál sería el futuro del cartel tras la salida de la actriz.

Parte del mensaje que compartió señala:

Samashi Zendejas “Con el corazón abierto quiero compartirles que, aunque me estuve preparando con mucha ilusión y compromiso para participar en el próximo evento de boxeo, mi participación no podrá concretarse en esta ocasión. Durante el proceso no se lograron alinear todos los detalles necesarios para concretar mi participación de la mejor manera para todas las partes”.

Hasta el momento, Samadhi Zendejas no ha ampliado la información más allá de lo expresado en su comunicado oficial. Tampoco ha dado detalles adicionales sobre los puntos específicos que impidieron concretar su participación.

Te puede interesar: Actor de ‘Como dice el dicho’ vive momentos de terror al ser testigo de un ataque armado: VIDEO

¿Qué pasará con Alana Flores y el evento Supernova Génesis 2026?

Tras la confirmación de la salida de Samadhi Zendejas, el evento Supernova Génesis 2026 continúa programado para el 26 de abril en la Arena Ciudad de México. La organización no ha anunciado cambios en la fecha ni en la sede, y tampoco ha informado si se designará una nueva rival para Alana Flores.

Alana Flores mantiene su participación en la cartelera. La streamer es conocida por su presencia en eventos de boxeo amateur vinculados al mundo digital, donde ha acumulado varias victorias y títulos dentro de este formato. Su intervención en Supernova Génesis 2026 sigue siendo uno de los elementos destacados del espectáculo.

Hasta ahora, los organizadores de Supernova Génesis 2026 no han emitido un comunicado adicional respecto a la modificación del programa. Tampoco se ha confirmado si el lugar que ocupaba Samadhi Zendejas en el cartel será cubierto por otra personalidad o si habrá ajustes en el orden de las peleas.

Te puede interesar: Samadhi Zendejas defiende a William Levy en medio de polémica por su detención: “Es un alma bonita”