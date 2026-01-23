¿Mar Contreras y Dalílah Polanco a los golpes? Tras rivalidad en La casa de los famosos México: ¡Esto desean!

La relación entre Dalílah Polanco y Mar Contreras en La casa de los famosos México tuvo tintes tensos en muchas partes del programa. Discusiones, críticas y guerra entre fandoms fomentaron una rivalidad que traspasó la pantalla. Ahora, la idea de enfrentarlas en una pelea de box (algo que varias celebridades están experimentando) parece ser una opción viable y hasta un deseo de algunos. ¿Quién lo pidió?

¿Por qué existió rivalidad entre Dalílah Polanco y Mar Contreras en La casa de los famosos México 2025?

Dalilah Polanco y Mar Contreras no iniciaron su participación en La casa de los famosos México 2025 en los mejores términos. Aunque ambas formaban parte del team Noche, sus diferencias de carácter generaron constantes tensiones desde el inicio del reality.

Polanco se mostraba muy rígida en temas como el orden, la limpieza y la alimentación, una actitud que varios participantes calificaron como excesiva. En contraste, Mar tenía una postura mucho más relajada frente a esas mismas situaciones. La relación se deterioró aún más cuando la exnovia de Eugenio Derbez decidió cambiarse al cuarto Día.

Durante las dinámicas de posicionamiento y sinceramiento, Contreras señaló a Dalilah por, según ella, “no mostrarse auténtica”. Por su parte, Polanco sostenía que Mar reaccionaba con enojo cuando las cosas no salían como ella esperaba.

Uno de los enfrentamientos más comentados ocurrió cuando Dalilah hizo un comentario que muchos consideraron poco sensible. En ese momento, Polanco restó importancia a la creencia de Mar de que sus padres fallecidos se manifestaban en forma de mariposas, lo que desató una fuerte polémica dentro y fuera de la casa.

¿Mar Contreras y Dalílah Polanco protagonizarán pelea de box?

Los eventos de boxeo entre celebridades es algo que ha ido creciendo poco a poco en el mundo. La “Velada de Ibai” (famoso streamer español), así como el Supernova Orígenes, ha enfrentado a personalidades de la farándula que han llegado a tener una rivalidad tanto dentro, como fuera del espectáculo.

En días recientes se anunció el Supernova Génesis 2026, un evento en el que varios famosos pelearán arriba del ring, uno de ellos es Aarón Mercury, exhabitante de La casa de los famosos México, quien tendrá una batalla boxística con Mario Bautista.

En un encuentro con la prensa, Aarón fue cuestionado sobre una pelea que le gustaría ver en una próxima edición, a lo que él respondió:

¿Riña? Dalílah y Mar Contreras (entre risas y carcajadas) Aarón Mercury

Los comentarios a las declaraciones de Aarón Mercury no se hicieron esperar, muchos apoyaron la moción y esperan que pueda cumplirse en próximas ediciones:



“Mar sí se la ching*",

“Dalílah es una dama, no se va a rebajar a cosas estúpidas, creo que los traumados son otros” y,

“Pagaría lo que sea por ver esta pelea.”

Aaron diciendo que Mar y Dalilah deberían pelear 😂😂😂

¿Qué celebridades pelearán en el Súpernova Génesis 2026?

El combate estelar de Supernova Génesis 2026 estará encabezado por Alana Flores junto a la actriz mexicana Samadhi Zendejas, quien hará su debut oficial sobre el ring ante miles de espectadores.

Más allá de la pelea principal, el evento contará con seis enfrentamientos ya confirmados, en los que se mezclan figuras internacionales y rivalidades que nacieron en redes sociales. El resto de la cartelera incluye los siguientes enfrentamientos:



Aarón Mercury vs Mario Bautista,

Milica contra Ari Geli,

El Abraham frente a Nando,

Kim Shantal ante Lupita Villalobos y,

Lonche contra Willito.

El evento será transmitido por Netflix, por lo que podrá ser observado por una audiencia global, fusionando deporte, entretenimiento y cultura pop en una sola velada.

