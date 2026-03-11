Mariana Botas anuncia venta de su ropa y accesorios; especulan presuntos problemas económicos, ¿es cierto?

La actriz y conductora mexicana Mariana Botas, exhabitante de La casa de los famosos México, sorprendió a sus seguidores al anunciar que pondrá a la venta varias prendas de su guardarropa personal. La noticia rápidamente generó especulación en redes sociales, donde algunos usuarios se preguntaron si la decisión estaba relacionada con posibles problemas económicos. ¿Por qué lo hizo?

¿En qué lugar quedó Mariana Botas en La casa de los famosos México 2025?

La actriz Mariana Botas formó parte de la tercera temporada de La casa de los famosos México en 2025. Tras permanecer cerca de cinco semanas dentro del programa, se convirtió en la quinta participante eliminada, luego de quedar nominada y no obtener el apoyo suficiente del público en la votación. Su salida del reality ocurrió el 31 de agosto de 2025.

Durante su participación en el programa, la actriz estuvo envuelta en diversas polémicas. Una de las más comentadas fue la tensión que surgió con el actor Alexis Ayala, con quien protagonizó momentos incómodos durante las dinámicas de posicionamiento y los procesos de nominación dentro de la casa.

Asimismo, Botas generó conversación en redes sociales por algunos comentarios dirigidos a la cantante Elaine Haro, que varios espectadores interpretaron como críticas o señales de rivalidad, algo que no fue confirmado por ninguna de las dos artistas. Sin olvidar la polémica por la sudadera de Aldo de Nigris, por la cual fue duramente criticada en redes sociales. Esto por supuestamente no quererle regresar la prenda al regiomontano.

¿Por qué Mariana Botas venderá su ropa y accesorios?

Ahora, a través de sus redes sociales, la actriz Mariana Botas anunció que realizará una venta especial de ropa y accesorios que han formado parte de su vida cotidiana.

De acuerdo con la actriz, muchas de las prendas que pondrá a la venta son artículos que ya no utiliza con frecuencia o que simplemente han dejado de formar parte de su estilo actual. En lugar de mantenerlas guardadas, decidió ofrecerlas a sus fans para que puedan aprovecharlas.

Este closet sale es solo en línea. (...) Ustedes pueden hacer las compras en línea. Hay bolsas que me han visto que necesitan una segunda vida. (...) Cosas que ya no he usado pero están en súper buen estado. Mariana Botas

La noticia despertó curiosidad entre algunos seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si la venta respondía a una necesidad económica. No obstante, la actriz fue clara al explicar que el objetivo principal es dar una nueva oportunidad a sus prendas y permitir que otras personas las disfruten.

La clóset sale organizado por Mariana Botas se llevará a cabo el jueves 12 de marzo de 2026 a partir de las 11:00 de la mañana. La actriz explicó que la venta tendrá un formato híbrido para facilitar la participación de personas que se encuentren en diferentes ciudades o incluso en otros países.

¿Cuál es la trayectoria de Mariana Botas en televisión?

Mariana Botas es una actriz y conductora mexicana que inició su carrera desde muy pequeña en la televisión, convirtiéndose en uno de los rostros infantiles más reconocidos de las telenovelas mexicanas de finales de los años noventa y principios de los 2000.

Su primer gran reconocimiento llegó con la telenovela Una luz en el camino (1998), donde interpretó a una niña que enfrentaba diversas adversidades, papel que la dio a conocer entre el público.

Posteriormente participó en otras producciones televisivas como:



Serafín (1999),

(1999), Atrévete a soñar (2009),

Una familia de diez (2006), entre otras.

