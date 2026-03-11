Fernanda Castillo lanza desgarrador y preocupante testimonio: “Me golpearon frente a mi madre”, ¿acusación?

La famosa actriz mexicana, Fernanda Castillo, encendió las alarmas de sus fans y seguidores en redes sociales, luego de contar un triste y desgarrador testimonio. El vídeo ya se hizo viral y ha generado controversia en diferentes plataformas digitales. ¿Qué pasó exactamente?

¿Por qué criticaron el aspecto físico de Fernanda Castillo?

Durante el 2025 la actriz Fernanda Castillo fue criticada en redes sociales, esto debido a que tuvo un cambio físico que, aunque para muchos era en beneficio de su salud, otros señalaban que su apariencia había empeorado.

Ante dichas críticas, Fernanda Castillo en meses pasados dejó en claro que le molestaba que estuvieran pendientes a su aspecto físico, en lugar de prestar atención a otros temas que aquejan a la sociedad.

En entrevista con TVNotas, el coach fitness, Diego Di Marco, habló sobre la posible dieta que la actriz pudo haber hecho, además opinó sobre la imagen que ella tenía, tras este presunto proceso:

No tiene ese brillo en la piel. Se ve flácida. Ya no se ve sana. Hay que tener mucho cuidado con eso. No sé si ella se siente bien. Es una mujer hermosa, pero está muy delgada. Diego Di Marco, coach fitness

¿Qué preocupante testimonio relató la actriz Fernanda Castillo?

Fernanda Castillo, actriz de cine y televisión, causó preocupación entre internautas, luego de compartir un vídeo en el que relata un desgarrador y sorprendente testimonio... ¿sobre su vida?

Lejos de hablar sobre un aspecto de su vida profesional o personal, la actriz se tomó un tiempo para hablar sobre la historia de un niño que vive en medio de la guerra en Medio Oriente.

“ Este es el testimonio de un niño sobre la tortura que experimentó cuando las fuerzas de ocupación israelís lo sacaron de su casa ”, dijo Castillo.

La acción de la actriz solo busca concientizar sobre lo ocurrido en aquella parte del mundo, en la que inocentes pagan el precio de vivir en países que se encuentran en conflicto bélico. En el testimonio, Fernanda dice lo siguiente:

Me golpearon frente a mi madre y mis dos hermanas pequeñas, mi madre intentó defenderme, pero uno de los soldados la empujó y la tiró al suelo. El soldado me lanzó contra una mesa de cristal. Fernanda Castillo, leyendo el testimonio de un niño

El relato no terminó ahí, según el la historia del pequeño, fue transportado en una camioneta que iba rápido y que, aunado a las pésimas condiciones, el niño era agredido por los soldados.

La reflexión final de Fernanda Castillo hizo referencia a la falta de “humanidad” que el mundo tiene, sobre todo, en casos que implican niños: “ en qué momento perdimos la humanidad para permitir que un niño sea torturado, que un niño sea masacrado, es nuestra responsabilidad cuidar a los niños ”, aseveró.

Como era natural, las declaraciones de la actriz causaron total revuelo en redes sociales. La mayoría de usuarios se preocuparon por la manera en la que Fernanda relató esta terrible situación, al grado de que habrían pensando que se trataba de ella. No obstante, hubo quienes celebraron que la histrionisa dé visibilidad a este tipo de situaciones tan desgarradoras.

¿Quién es Fernanda Castillo y en qué películas ha participado?

Fernanda Castillo es una actriz mexicana reconocida por su trabajo en cine, televisión y teatro. Con el paso de los años se ha consolidado como una de las intérpretes más destacadas del entretenimiento mexicano, participando tanto en producciones televisivas como en exitosas películas.

Su carrera dio un giro importante cuando incursionó en series de acción y cine. Dentro de sus películas más conocidas destacan:



No manches Frida (2016),

(2016), No manches Frida 2 (2019),

(2019), Dulce familia (2019),

(2019), Una mujer sin filtro (2018),

(2018), Ya veremos (2018) e,

(2018) e, Infelices para siempre (2023).

