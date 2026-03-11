¿Angelique Boyer le quita la corona como ‘Reina de las telenovelas’ a Victoria Ruffo? La actriz manda mensaje

Angelique Boyer se pronunció sobre las comparaciones que han surgido en torno a su carrera y la de Victoria Ruffo, luego de que algunos seguidores del melodrama cuestionaron si la protagonista de Teresa y del proyecto Doménica Montero ha ocupado el lugar que durante años se ha asociado con la actriz de La madrastra.

Ante estas comparaciones, Boyer envió un mensaje dirigido a Ruffo, lo que volvió a poner atención en la relación entre ambas figuras del género de las telenovelas.

Angelique Boyer envía mensaje a Victoria Ruffo tras comparaciones en telenovelas. / Redes sociales

¿Qué dice Angelique Boyer sobre su trayectoria?

Durante un encuentro con medios en la premiere de la película Socias por accidente, la actriz Angelique Boyer habló sobre la etapa que ha vivido en los últimos años dentro de las telenovelas. La intérprete recordó algunos de los proyectos que han marcado su trayectoria reciente en la televisión, entre ellos Lo que la vida me robó, Abismo de pasión, Tres veces Ana y Vencer el pasado.

La actriz señaló que estos personajes han tenido una respuesta cercana por parte del público, lo que, dijo, ha sido significativo dentro de su carrera. “Imagínate, un sueño hecho realidad, sin duda. Son personajes que me han tocado y el público se ha encariñado con ellos”, expresó durante la alfombra de la cinta que protagoniza junto a Bárbara de Regil.

Angelique Boyer y Victoria Ruffo: la actriz responde a las comparaciones en las telenovelas. / Redes sociales

¿Qué dijo Angelique Boyer sobre Victoria Ruffo y ser la Reina de las telenovelas?

Angelique Boyer también fue cuestionada sobre las comparaciones que con frecuencia se hacen entre distintas figuras del melodrama, en particular con Victoria Ruffo, actriz a quien el público suele referirse como ‘la Reina de las telenovelas'. Ante esa referencia, la intérprete respondió con un mensaje en el que habló sobre el lugar que Ruffo ha ocupado dentro de la televisión.

“Seguirá siendo la queen, no tiene que dejar de ser una para que llegue alguien”, expresó Boyer, al referirse a la trayectoria de la protagonista de La madrastra. Durante la conversación con la prensa, la actriz explicó que dentro del género televisivo existen distintas etapas y figuras que continúan sumándose con el paso del tiempo.

En ese sentido, Boyer también mencionó que el relevo generacional forma parte natural de la industria. “Detrás de mí vienen generaciones muy fuertes y poderosas. Me da mucho gusto ver que ya vienen generaciones que nos van a anteceder”, señaló, al hablar sobre los nuevos rostros que comienzan a integrarse al panorama de las telenovelas.

Angelique Boyer es una de las actrices más reconocidas de telenovelas. / Redes sociales

¿Angelique Boyer considera que el público es más exigente en las telenovelas?

Angelique Boyer también reflexionó sobre la relación entre las producciones televisivas y las expectativas del público. La actriz fue cuestionada sobre si considera que las audiencias actuales son más demandantes con las historias y los personajes que llegan a la pantalla.

Ante ello, explicó que el contexto de la industria ha cambiado con la llegada de nuevas propuestas y formatos. “No sé si la gente es más exigente. Creo que hay más propuestas, creo que la competencia es más ruda hoy en día, porque el público siempre ha sido muy exigente”, comentó la intérprete al referirse a la manera en que las audiencias reaccionan frente a los contenidos.

Boyer añadió que el crecimiento de plataformas y la variedad de historias disponibles también influye en la forma en que se consumen las producciones. “Y creo que hoy también hay muchas plataformas y miles de historias, así que tal vez sea más exigente ahora”, señaló, al hablar sobre el panorama actual del entretenimiento.

