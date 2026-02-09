Angelique Boyer tras éxito de ‘Doménica Montero’, dará el salto a la pantalla grande; ¿Qué película hará?

Angelique Boyer, luego de conquistar nuevamente a la audiencia con Doménica Montero, la telenovela que se posicionó como líder de audiencia tanto en México como en Estados Unidos, la actriz sorprendió a sus seguidores con una noticia que marca un nuevo capítulo profesional: debutará en la pantalla grande. La revelación la hizo a través de sus redes sociales. ¿En qué película participará la actriz mexicana? ¡Te lo contamos!

Doménica Montero / Las Estrellas

¿Qué polémica protagonizó Angelique Boyer durante su participación en Doménica Montero?

Doménica Montero, protagonizada por Angelique Boyer y Marcus Ornellas, fue, sin duda, un éxito para la audiencia nacional. Y es que los melodramas en los que aparece la actriz mexicana parecen ser bien recibidos por los televidentes.

En esta nueva versión, Boyer y Ornellas eran los protagonistas, pero algo que a muchos les llamaba la atención eran las escenas pasionales, pues los besos que ambos se daban parecían totalmente naturales.

Ante esta polémica creada en redes, decidieron preguntarle a Ariadne Díaz, actual pareja de Ornellas, si los besos que él y Angelique le causaban algún tipo de “incomodidad o celos”, a lo que ella respondió:

Si uno la pasara mal viendo a tu pareja actuar en un beso con alguien más, mejor vete de ahí, porque ya es masoquismo. Aparte, yo a Angie la conozco de toda la vida; el primer proyecto que hice fue con ella. Sé que es una gran actriz y una gran compañera. Ariadne Díaz

Más allá de lo que varios internautas imaginaban o pensaban, no hay polémica detrás de los besos entre Angelique Boyer y Marcus Ornellas.

Actor de Doménica Montero acusado de abuso y agresión / Redes sociales

¿Cómo anunció Angelique Boyer que actuará en una películas?

Con una imagen en la que aparece sentada en las butacas de un cine, Angelique Boyer encendió de inmediato el entusiasmo de sus fans, quienes no tardaron en felicitarla por este paso tan significativo.

Su interpretación como ‘Doménica Montero’ fue clave para que la historia se colocara en el primer lugar de audiencia, reafirmando su lugar como una de las actrices más queridas y sólidas del género.

No solo fans de la actriz se emocionaron con la noticia, también varios artistas y su pareja, Sebastián Rulli, la felicitaron por la noticia:



Sebastián Rulli: “Siiiii! Que emoción verte en la pantalla grande! El cine y el público estamos de (fiesta). Felicidades mi amooor!!”,

Juanpa Zurita: "(Varios emojis de fuego)”,

"¿Angie y Bárbara (De Regil) juntas en una película? Sí a todo”.

¿Qué película protagonizará Angelique Boyer tras el éxito de Doménica Montero?

Aunque Angelique Boyer mantuvo en reserva varios detalles del proyecto, ya se sabe que formará parte de la película Socias por accidente, una comedia que llegará a las salas el próximo 12 de marzo y en la que compartirá créditos con Bárbara de Regil y Diego Klein.

Aunque no se sabe exactamente de qué tratará el filme, se puede observar que “Sebastián” (Diego Klein) se dedica a estafar mujeres, y entre Angelique y Bárbara harán de todo para intentar detener que continúe haciéndolo, por ello el nombre de “Socias”.

El cine representa un terreno completamente nuevo para Boyer, quien ha construido gran parte de su carrera en telenovelas que se han convertido en referentes del melodrama contemporáneo.

