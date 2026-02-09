Marcus Ornellas corrió peligro durante las grabaciones de Doménica Montero: ¿en riesgo su vida?

Doménica Montero se ha convertido en una de las telenovelas favoritas del público de Las estrellas. La historia de “La dueña”, ahora con la actuación de Angelique Boyer y Marcus Ornellas, ha logrado conquistar al público con este melodraba producido por Carlos Bardasano.

A veces, los actores son capaces de todo con tal de dar vida a un personaje; sin embargo, muchos olvidan que esto puede conllevar riesgos.

Grabar en exteriores puede representar que el entorno esté fuera del control de la producción, y al parecer esto le ocurrió a Marcus Ornellas, protagonista de Doménica Montero, la telenovela que protagoniza junto a Angelique Boyer.

Mira: Marcus Ornellas acepta que hay un actor que sí lo pondría celoso al besar a Ariadne Díaz ¿pelusea a José Ron?

Marcus Ornellas estuvo en peligro durante las grabaciones de Doménica Montero. / Redes sociales

¿Qué personaje interpreta Marcus Ornellas en Doménica Montero?

Marcus Ornellas da vida a Luis Fernando Jiménez, un médico marcado por la tragedia tras perder a su esposa y a su hijo. Consumido por el dolor, su mundo cambia cuando conoce a Doménica Montero, una mujer que aparenta ser fuerte y despiadada, pero que en realidad solo levanta muros para proteger su corazón, luego de haber sido traicionada en el amor.

“Mi personaje vive una situación muy fuerte al principio de la historia. Es un personaje con mucha resiliencia, y vemos cómo va superando eso. Cuando avanza la historia, vemos un crecimiento importante: un personaje que se equivoca, aprende y va madurando”, comentó Marcus a N+.

Marcus Ornellas también comparte créditos con actores como Alejandro Tomassi, Arcelia Rámirez, Brandon Peniche, Scarlet Gruber, Diego Amozurrutía, Graco Sendel, entre otros.

Marcus Ornellas estuvo en peligro durante las grabaciones de Doménica Montero. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Marcus Ornellas en las grabaciones de Doménica Montero?

Marcus Ornellas tuvo que grabar algunas escenas en el río. En una de estas secuencias debía simular que estaba pescando unas acamayas; el único problema es que el actor es alérgico a los mariscos.

Por ello, tuvo que ser precavido, aunque aún así se arriesgó a cargar las acamayas con las manos. Cada vez que hacían corte, pedía apoyo para no cargarlas todo el tiempo y así evitar un problema por su alergia.

“Las acamayas son como camarones de agua dulce, y yo soy alérgico a los mariscos. Entonces sí las cargaba, pero siempre pedía: ‘Que alguien me ayude, por favor’”, comentó a Las estrellas.

Mira: Ariadne Díaz revela el lado más tierno de Marcus Ornellas: “Parece robot, pero sus acciones hablan por él”

¿Quién es Marcus Ornellas, actor de Doménica Montero?

Marcus Ornellas es un actor brasileño radicado en México

Su debut en telenovelas fue en 2011 con Dos hogares. Posteriormente, participó en producciones como Despertar contigo, Si nos dejan y Eternamente amándonos.

Actualmente, está casado con la actriz Ariadne Díaz, con quien tiene un hijo en común. Actualmente está nacionalizado como mexicano.

Mira: ¿Ariadne Díaz celosa de los candentes besos de Angelique Boyer y Marcus Ornellas en Doménica Montero? Esto dijo