Teresa volvería con Danna como protagonista del nuevo remake, aseguran ¿Cómo lucirá?

Teresa, uno de los melodramas más emblemáticos de la televisión mexicana, podría volver a la pantalla chica tras el enorme éxito de su versión de 2010, protagonizada por Angelique Boyer.

La historia de la mujer bella y ambiciosa, capaz de hacer todo lo necesario para conseguir lo que desea, estaría en planes de revivir con un nuevo remake y rostros renovados, lo que ya ha despertado expectativa entre los seguidores del clásico.

Aunque hasta ahora no existe un anuncio oficial por parte de la televisora, los rumores han cobrado fuerza luego de que el periodista de espectáculos Pepillo Origel asegurara que el proyecto ya se estaría “cocinando” y que una de las opciones más comentadas para encarnar a la icónica Teresa sería Danna.

Mira: ¿Qué fue del niño actor que interpretaba a ‘Pablito’ en Teresa y cómo se ve ahora?

Teresa Cháez enseñó que “entre ser y no ser, yo soy”. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Pepillo Origel sobre Danna como Teresa?

La información fue compartida por Pepillo Origel durante una reciente emisión del programa “Con permiso”, donde explicó que existe un fuerte interés por llevar nuevamente esta historia a la televisión y que, tras varios intentos, presuntamente Danna podría aceptar el reto.

“Dicen que tras varios intentos por convencerla de que regrese, por fin Danna va a interpretar… aún no estamos seguros, pero se rumora que sería Danna”, comentó el periodista, dejando claro que, por ahora, se trata de versiones que circulan dentro de la industria.

Origel recordó además el peso histórico del personaje y las actrices que lo han interpretado a lo largo de los años. “Teresa primero la hizo Maricruz Olivier, luego Salma Hayek y después Angelique Boyer. A mí sí se me hace bien que la haga esta niña”, añadió, refiriéndose a Danna.

Sin embargo, Pepillo también aclaró que el posible regreso de la cantante y actriz a la actuación no estaría del todo confirmado, pues se dice que su vuelta podría darse en otro formato. “También dicen que regresa, pero como coach de La voz México”, puntualizó, dejando abierta la posibilidad de que Danna elija un proyecto distinto a una telenovela.

Mira: Desde ‘Cuna de lobos’ hasta ‘Teresa’: Las telenovelas mexicanas más icónicas según la Inteligencia Artificial

Angelique Boyer opina sobre remake de Teresa con Danna

Ante los rumores, Angelique Boyer, quien dio vida a “Teresa” en la exitosa versión de 2010, fue cuestionada por la prensa y reaccionó de manera positiva ante la posibilidad de que Danna asuma el papel.

“¡Ay, me encanta! Danna, imagínate que diga que sí, es muy top. ¡Wow!”, expresó la actriz, dando su total respaldo a la intérprete y celebrando que una nueva generación pueda apropiarse del personaje que marcó su carrera.

Sus declaraciones fueron bien recibidas por los fans, quienes consideran que Danna podría aportar una visión distinta y contemporánea a la ambiciosa Teresa.

Angelique Boyer revela si le gustaría ver a Danna como Teresa en nuevo remake. / Redes sociales

¿Por qué Danna dejó la actuación?

Tras su participación en la serie “Élite”, Danna decidió poner en pausa su carrera actoral. La artista ha aclarado en diversas ocasiones que no se trata de un retiro definitivo, sino de una decisión para priorizar su bienestar personal y su crecimiento creativo.

Después de casi dos décadas interpretando personajes, explicó que la actuación le impedía conocerse a sí misma, pues vivía una especie de “doble vida” entre la música y los sets de grabación. Este ritmo la llevó a reflexionar en terapia, donde descubrió que moldear su identidad a través de personajes afectaba su autenticidad.

Danna reveló que necesitaba reconectar con su esencia. Además, aseguró que la música es para ella un acto casi espiritual, que le permite expresarse de forma genuina.

La presión de combinar rodajes y giras se volvió insostenible, por lo que en 2020 decidió enfocarse de lleno en la música, ámbito en el que ha encontrado libertad creativa y una conexión más profunda consigo misma.

Mira: Famoso actor de ‘Teresa’ abandona México, habría dicho adiós a las telenovelas y se dedicó a jugar polo