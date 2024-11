Marcus Ornellas acepta que hay un actor que sí lo pondría celoso al besar a Ariadne Díaz ¿pelusea a José Ron?

Desde que se supo que Ariadne Díaz se reencontraría con su ex, José Ron, al ser protagonistas de la telenovela ‘Papás por conveniencia’ comenzaron las preguntas acerca de la opinión de Marcus Ornellas, actual pareja de la actriz con quien ya formó una familia.

Hace 10 años, Ariadne Díaz y José Ron iniciaron un romance que trascendió la pantalla después de protagonizar ‘La mujer del vendaval’. Desde entonces, la pareja mostró públicamente su amor, pero lo que parecía ser un prometedor noviazgo llegó a su fin de manera amistosa.

Respecto al reencuentro de la expareja, Marcus ha expresado que no se pone celoso en lo absoluto. “Cero celoso. Ron es amigo. Fuimos vecinos, nada que ver. Cada quien tiene sus fantasías, pero nosotros somos amigos y nos dedicamos a eso; somos actores. Somos muy relajados y respetamos nuestro trabajo, y no hay ningún problema”, dijo en una ocasión en ‘Hoy’.

Marcus Ornellas y Ariadne Díaz están muy enamorados / Instagram: @ariadne

Marcus se pondría celoso de un actor si le toca besar en la ficción a Ariadne Díaz

Ahora que ‘El precio de amarte’, la telenovela que protagoniza Marcus junto a Scarlet Gruber comenzará en Estados Unidos, el actor la promocionó en el programa ‘Despierta América’, donde no pudo evitar los cuestionamientos sobre el beso que se dieron Ariadne y José Ron en la presentación de ‘Papás por conveniencia’ y que dio de qué hablar por la pasión que derrocharon.

El actor se mostró tranquilo diciendo que no se ponía celoso del ex de Ariadne, aunque reconoció que sí habría un actor con el que no soportaría verla: “Si fuera una escena con Brad Pitt diría ‘no pues sí está ca…’ ahí sí no hay cómo competir”, bromeó. Y remató diciendo: “Pero bueno, no es el caso”.

Algunos internautas mencionaron que el comentario de Marcus no fue atinado: “Se vio ardido, ese comentario no fue nada adecuado”, “lo vi un poco fuera de lugar, no debió decir: ‘pero este no es el caso’ como rebajando a Ron, pero seguro no lo dijo con esa intención”, escribieron.

Los ex se reencontraron en la telenovela de Rosy Ocampo / Instagram

¿Los actores aguantan ver a su pareja besándose con alguien más por trabajo?

Esta conversación desencadenó en el debate sobre si los actores deben aguantar ver a sus parejas besando a alguien más en televisión entendiendo que es su trabajo.

Al respecto, Scarlet Gruber dijo que su secreto para que esto no le afecte es no tener un novio actor: “Tuve un novio actor y dije, ‘ya hasta aquí, ya no más’, porque yo decía ‘no me gustó (verlo) entonces dije ‘no actores’. (Sentir celos) es humano”, confesó.

Por su lado, Marcus dijo que no sentía celos a menos que fuera Brad Pitt el que estuviera besando a su pareja y dijo que aceptó estar con Ariadne sabiendo que era actriz y ella lo aceptó a él siendo actor, por lo que no buscan que algo cambie y saben que deben respetarse y no ponerse celosos por las escenas de beso: “La conocí y era actriz, me conoció y era actor, entonces respetamos nuestras carreras”, indicó.

Marcus Ornellas y Scarlet Gruber protagonizan El precio de amarte y Ariadne también tiene que aguantar sus escenas de besos / Alejandro Isunza

¿Cómo se conocieron Ariadne Díaz y Marcus Ornellas?

Marcus comenzó su carrera como modelo en su natal Brasil, pero en 2005 llegó a México para pasar una temporada y terminó quedándose. En 2009 participó en el reality ‘Me quiero enamorar’ donde algunos solteros buscaban un romance y él se disfrazaba de cupido.

Ese mismo año conoció a Ariadne Díaz. Según la actriz lo vio en redes sociales y se sintió atraída por él, así que más tarde lo pudo conocer en persona confirmando que le gustaba. Platicaron por primera vez en una entrega de premios e intercambiaron el número para seguir en contacto.

Un año después tuvieron su primera cita y en 2011 Marcus hizo su debut como actor en la telenovela ‘Dos hogares’.

En 2015 consolidaron su romance y aunque no han llegado al altar ya formaron una familia y en 2022 tuvieron un hijo.