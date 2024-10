¿Scarlet Gruber y Christopher Esqueda terminaron su relación?

Scarlet Gruber y Marcus Ornellas estuvieron envueltos en el escándalo. Los protagonistas de la historia de amor ‘El precio de amarte’ desataron rumores de sostener una relación secreta. Esto debido a su gran química con la actriz venezolana.

Aunque el histrión está casado con Ariadne Díaz, los rumores se intensificaron cuando la también actriz tuvo un momento verdaderamente romántico con su ex, José Ron. Lo que habría indicado una supuesta crisis en su matrimonio.

Ariadne Díaz protagoniza romántico momento con José Ron, su ex

Antes de anunciar su retiro de las telenovelas, Díaz y José, quienes terminaron su relación amorosa en 2014, dieron una probadita al público de lo que se verá en el melodrama que protagonizaron de nombre ‘Papás por conveniencia’.

Los histriones se dieron tremendo beso como parte de la promoción de este proyecto de Televisa. La situación causó revuelo en redes sociales, tanto qué cibernautas consideraron que la famosa se “desquitó” por la supuesta “infidelidad” de su esposo.

Por su parte, Marcus Ornellas no ha reaccionado a este polémico video. Sin embargo, él mismo dijo a TVNotas que no se siente celoso de que su esposa lleve el papel de pareja con su ex, en la novela. Esto en medio de los rumores sobre su separación.

Recordemos que la pareja estuvo envuelta en rumores de una separación después de que se dejaron de seguir en redes sociales. Sin embargo, Ornellas dejó claro a TVNotas que sí han tenido altibajos en su relación. No obstante, están muy contentos con su unión.

Así fue el momento:

Ese beso entre José Ron y Ariadne Díaz en la presentación de #PapásPorConveniencia😳😱🔥



📹 @NoveleandoMex pic.twitter.com/0y0Kcpwddw — La Comadrita (@lacomadritaof_) October 15, 2024

Scarlet Gruber habría terminado su relación con Christopher Esqueda

Luego de que Marcus Ornellas negó que Scarlet Gruber y él sostienen una relación sentimental en secreto. En redes sociales surgió el rumor de que la actriz venezolana supuestamente terminó su relación con su entonces pareja, Christopher Esqueda.

Después de las especulaciones de que Marcus y Scarlet estaban envueltos en un romance, la cuenta de espectáculos en ‘X’, ‘La portada A. I.’ dio a conocer que, supuestamente, la joven rompió con el fotógrafo.

“La actriz Scarlet Gruber terminó su relación con el fotógrafo Esqueda”. La portada A. I.

Eso no es todo, hace tres días hizo una publicación con un misterioso mensaje que acompañó con una foto de ella, así como un corazón blanco.

“Me encontré con una cita que decía: ’Déjame caer si debo caer. La persona en la que me estoy convirtiendo me atrapará.’ Y eso era algo que realmente necesitaba escuchar”, dice en la publicación.

Además, en estos días, ninguno de los dos han publicado historias en Instagram, juntos.

Al momento, se desconoce si esta información es verídica. Ninguno de los dos ha hecho oficial su supuesta ruptura.

Así lo dijo Scarlet Gruber:

¿Qué dijo Marcus Ornellas sobre su supuesta relación con Scarlet Gruber?

