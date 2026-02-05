¿Ariadne Díaz celosa de los candentes besos de Angelique Boyer y Marcus Ornellas en Doménica Montero? Esto dijo

Angelique Boyer y Marcus Ornellas están conquistando al público con Doménica Montero, telenovela que rápidamente se ha convertido en una de las favoritas de los amantes del melodrama. La historia, cargada de romance, traiciones y giros intensos, mantiene a los televidentes al filo del asiento cada noche.

En la trama, ambos actores dan vida a Doménica y Luis Fernando, una pareja marcada por la pasión y los obstáculos, protagonizando escenas llenas de química y besos que han dado mucho de qué hablar. Pero ante estos momentos tan candentes en pantalla, surge la pregunta inevitable: ¿qué opina Ariadne Díaz, esposa de Marcus Ornellas?

Ariadne Díaz celosa de Angelique Boyer por sus intensos besos con Marcus Ornellas, así responde

¿Qué le dijo Ariadne Díaz a Marcus Ornellas por su protagónico en Doménica Montero?

Ariadne Díaz confesó que es fan de la historia de “La dueña”, melodrama que ha tenido varias adaptaciones a lo largo de los años. La actriz contó que, cuando supo que Marcus se había quedado con el papel, no pudo ocultar la emoción y de inmediato le platicó todos los detalles de la trama. Hoy celebra el éxito de la nueva versión y se dice feliz de ver lo bien que le está yendo a la telenovela.

“Sé que a la novela le está yendo espectacular y me da muchísimo gusto. Sé que está en su mero mole, arriba de un caballo, haciendo esta historia que, además, soy súper fan de este melodrama, me fascina. Cuando supe que iba a protagonizar esta novela, le conté de qué trataba”, comentó al programa “Hoy”.

Marcus Ornellas

¿Ariadne Díaz y Marcus Ornellas están en crisis?

Ariadne Díaz y Marcus Ornellas han construido una relación sólida a lo largo de más de diez años juntos. Además de compartir una historia de amor, también formaron una familia y tienen un hijo en común, que se ha convertido en el centro de sus vidas.

Aunque en distintas ocasiones han surgido rumores sobre supuestas crisis o distanciamientos, la actriz dejó claro que su relación está lejos de tambalearse. Al contrario, asegura que atraviesan una etapa estable y feliz.

“Muy bonito. Como en todas las relaciones hay altibajos, no hay relación perfecta. Siempre hemos tenido momentos de mucho amor, también de mucho desacuerdo, pero siempre que hay respeto, siempre que hay amor y admiración, todo se puede solucionar”, compartió.

Ariadne Díaz celosa de Angelique Boyer por sus intensos besos con Marcus Ornellas, así responde

¿Qué piensa Ariadne Díaz de los besos de Angelique Boyer a Marcus Ornellas en Doménica Montero?

Ante las escenas más intensas de “Doménica Montero”, donde Angelique Boyer y Marcus Ornellas derrochan química con besos y momentos de gran pasión, muchos se preguntaron cómo reaccionaría Ariadne Díaz, esposa del actor.

Lejos de los celos o la incomodidad, la actriz fue clara y hasta relajada al hablar del tema. Para ella, este tipo de escenas forman parte del trabajo y no representan ningún problema en su relación.

“Si uno la pasara mal viendo a tu pareja actuar en un beso con alguien más, mejor vete de ahí, porque ya es masoquismo. Aparte, yo a Angie la conozco de toda la vida; el primer proyecto que hice fue con ella. Sé que es una gran actriz y una gran compañera”, aseguró en entrevista a “Hoy”.

Ariadne Díaz celosa de Angelique Boyer por sus intensos besos con Marcus Ornellas, así responde

¿Dónde ver Doménica Montero?

“Doménica Montero” se ha convertido en una de las telenovelas más comentadas del horario estelar. La química entre Angelique Boyer y Marcus Ornellas, sumada a una historia intensa llena de drama, romance y traiciones, tiene a los fans pegados a la pantalla.

Ya sea en televisión abierta, streaming o clips en línea, hay varias opciones para no perderse ni una escena.

La forma más tradicional de seguir la historia es a través del Canal de Las Estrellas.

La telenovela se transmite de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, dentro del horario estelar, lo que la convierte en una de las apuestas fuertes de la cadena.

Si eres de los que no puede esperar o quiere maratonear episodios, el streaming es tu mejor aliado.

La novela está disponible en ViX Premium, plataforma donde incluso se estrenó antes que en televisión.

