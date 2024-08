Ariadne Díaz recibe sorpresa de Marcus Ornellas y José Ron ¡se le juntaron!

El pasado 16 de agosto, la actriz Ariadne Díaz cumplió 39 años y lo celebró con una sorpresa en el foro 9 de Televisa donde se encuentra grabando la telenovela ‘Papás por conveniencia’.

La actriz fue sorprendida por sus compañeros de trabajo y hasta su hijo, quien la acompañó para regalarle un abrazo. En entrevista, la actriz aceptó que no se esperaba el detalle organizado por su pareja, Marcus Ornellas, quien también se encuentra trabajando en una telenovela y no pudo acompañarla en este gran día.

Ariadne compartió que había tenido una conversación con Marcus porque no sabía cómo festejar su cumpleaños aunque le había dejado clara la posibilidad de que lo celebrara con mariachis.

A pesar de estar lejos, Marcus sorprendió a la madre de su hijo con mariachis en el foro y una decoración con globos y un pastel al que le dio la tradicional ‘mordida’.

“Venía ya desde hace tiempo diciéndole a Marcus que no sabía cómo celebrarlo pero que sí o sí quería mariachi y me los mandó. Está en Cuernavaca grabando pero me lo mandó. A mí siempre los mariachis me llevan a este lugar donde nací, de mi mamá, de mi familia, de mi gente. Entonces siempre me hace muy feliz”, contó la actriz tapatía.

Marcus le llevó mariachi a Ariadne al foro donde graba con José Ron / YouTube: Despierta América

Ex de Ariadne Díaz la felicita en su cumpleaños

Quien sí estuvo presente en la celebración fue José Ron, el actor que protagonizó un romance con Ariadne hace unos años y con quien ahora trabaja en la telenovela de Rosy Ocampo.

El actor aprovechó las cámaras para felicitar a su ex y dedicarle unas cariñosas palabras: “Lo mejor de la vida, que sea inmensamente feliz, con esa energía tan bonita, con esa luz. Lo mejor de la vida para ella hoy y siempre”, indicó.

Finalmente, Ariadne compartió sus deseos de cumpleaños: “Tener salud, tener amor, que mi familia esté bien”.

