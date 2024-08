LCDLFM: Ricardo Peralta: ¿le aplicaron la misma que a Gomita y se queda sin agencia de representación?

El domingo 18 de agosto, la cuarta gala de eliminación de La casa de los famosos México se vio sacudida por una fuerte acusación de discriminación. Ricardo Peralta confrontó a Arath de la Torre, dejando entrever que le lanzó comentarios homofóbicos.

Arath tachó de ‘bajo’ que Ricardo buscara enfrentar a la comunidad LGBTQ+ contra él, y lo acusó directamente de intentar imitar el éxito de Wendy Guevara.

Arath de la Torre

“Creo que te estás equivocando. Yo no tengo ningún problema de ningún sentido con nadie, tan es así que tengo un hermano que es homosexual y lo respeto y es mi admiración más grande. Creo que estás tratando de confundir a la gente y a las cosas. Yo siempre he dicho, incluso, que en un mundo de nubes grises, tú eres el arcoíris. Mis respetos para ti siempre y toda tu comunidad. No quieras voltearme a mí a la gente de esa manera, no se vale. No juegues así, no juegues sucio. Yo siempre te he extendido mi mano”.