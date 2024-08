La casa de los famosos México: Fuerte enfrentamiento entre Arath y Ricardo ¿Quién fue el cuarto eliminado?

Este domingo 18 de agosto, se llevó a cabo la cuarta gala de eliminación de La casa de los famosos México, un evento cargado de controversias, confrontaciones y, para muchos, aparentes traiciones. Como es costumbre en este programa, la tensión y las emociones estuvieron a flor de piel, manteniendo a los espectadores al borde de sus asientos.

La conductora Galilea Montijo aprovechó la ocasión para dirigirse al público con un mensaje contundente, reafirmando el propósito del programa.

“Bueno, La casa de los famosos México es un programa de entretenimiento que, sí, por supuesto despierta muchas pasiones, genera debates, acuerdos, desacuerdos y expone acciones positivas como negativas, pero sobre todo nunca deja de ser un show de televisión”. Galilea Montijo

Montijo también hizo hincapié en la humanidad de los participantes, quienes más allá de su fama, son personas con emociones y realidades que se exponen ante millones de espectadores.

Galilea Montijo “Este show trata de personalidades distintas… quiero dejar en claro que son personas como cualquiera de nosotros, son hijos, padres, hermanos, esposos o esposas que nos muestran su realidad, que es nuestra realidad”.

El mensaje de Galilea Montijo concluyó con un agradecimiento al público, resaltando la capacidad del programa para generar “debates, análisis, opiniones y sí, también polémica”, pero recordando que su objetivo principal es el de entretener: “La casa de los famosos México es un show de entretenimiento, que llega a sus hogares, a las plataformas, sus teléfonos, generando debates... pero ante todo un show que busca entretenerlos a todos ustedes, gracias querido público”, finalizó Montijo.

El posicionamiento deja divida La casa de los famosos México

Los habitantes nominados se colocaron en su posición en el jardín de La casa de los famosos México, donde sus compañeros revelaron las razones por las que no desean que uno de los nominados continúe en el reality show.

Adrián Marcelo vs Briggitte Bozzo

El primero en posicionarse fue Adrián Marcelo, quien se colocó frente a Briggitte Bozzo y también la felicitó por su cumpleaños, que será el próximo 19 de agosto: “No me gusta que nos grites los triunfos momentáneos. Sin embargo, hoy estoy aquí para resaltar tus cualidades como mujer. No me he expresado correctamente, pero quiero felicitarte y decirte que admiro tu brillo y tu luz”.

Gomita vs Briggitte Bozzo

La segunda en revelar a quién quería que saliera fue Gomita, quien se posicionó frente a Briggitte Bozzo: “Agradezco las palabras que me diste y que no nos hagamos daño entre mujeres, pero esas se las debiste decir a tus compañeras, porque intentaron lastimarme. Prometo que no van a encontrar esa versión de mí".

Gala Montes vs Mariana Echeverría

Sin pensarlo, Gala Montes se posicionó delante de Mariana Echeverría, la única integrante del cuarto Tierra, a quien le dijo unas fuertes palabras: “Eres fuerte y valiente. Leía tus publicaciones en Instagram, pero lo que has demostrado es que, cuando pierdes el control, te vuelves loca y has atacado a Briggitte porque te molesta su brillo. Quien ataca a mi gente, me ataca a mí".

Tras lo dicho por Gala, Mariana le respondió: “Yo creo que estamos en una casa donde hay que sobrevivir. Mi mejor versión está afuera, con los míos; esto es un juego”.

Sian Chiong vs Mario Bezares

Al parecer, la rivalidad entre Mario Bezares y Sian Chiong continúa luego del fuerte enfrentamiento que tuvieron hace unas semanas. Debido a esta situación, Sian se colocó frente a Mario Bezares.

“Te diría que lo diste todo, pero no has sorprendido. No has dado momentos desafortunados ni comentarios fuera de lugar. Supiste reflexionar, eres un hombre muy culto, pero quiero que abandones la casa por tu edad; tu salud es lo más importante y eso debe ir por delante”.

“Por supuesto que sí me vas a ver... y cuida tu corazón, quita rencores. Yo olvido”, respondió Mario.

Sabine Moussier vs Mario Bezares

Sabine le dejó claro a Mario Bezares que debía ser congruente con su votación, y debido a esta situación, se paró frente a él: “Quiero agradecerte los bailes y risas, todo lo que puedes crear. Hoy por hoy me cuentan historias y decido ver, creer, estar con Mariana. Estoy con ella”.

Karime vs Mariana Echeverría

Karime se posicionó frente a Mariana Echeverría, la única integrante de La Casa de los Famosos México: “Como lo dije en la nominación, me caes muy bien. Me conviene que te vayas, y esta semana te vi un poco desencajada; a veces tienes formas explosivas de contestarnos”.

Tras lo dicho por Karime, Mariana simplemente mencionó que iba a poner el comentario en un buzón de sugerencias.

Ricardo Peralta vs Arath de la Torre

Al parecer, la paz entre Tierra y Mar terminó luego del fuerte posicionamiento que tuvieron Ricardo Peralta y Arath de la Torre, debido a que el influencer se sintió ofendido por algunos comentarios del conductor de Hoy.

Ricardo Peralta “Vengo a explicarte la expresión de género, que va ligada a la identidad de género. Mi género es no binario, eso quiere decir que no es ni mujer ni hombre. La expresión de género responde a cómo hablamos y cómo nos vestimos... Tampoco te deseo éxito en esta casa, y si yo no existo para ti en esta casa, tú tampoco vas a existir para mí. También me gustaría decirte que esto es muy fuerte para mí, porque es algo con lo que he luchado toda mi vida y no me gustaría que la gente creyera que soy un personaje. Lo que yo me pongo es porque me hace sentir vivo, me llena de ilusión y me encanta”.

A pesar de que Ricardo no quería escuchar la réplica que iba a dar Arath, Galilea Montijo le dijo que, por respeto al público, debía escuchar lo que el conductor tenía que decir.

“Te estás equivocando, no tengo problema. Tengo un hermano que es homosexual y es mi mayor inspiración. Mis respetos para ti, no juegues así porque estás tratando de voltear y confundir a la gente. Yo te respeto y te he respetado siempre; incluso siempre he dicho que en un mundo de nubes grises, tú eres el arcoíris, y mis respetos para ti y para toda tu comunidad, y lo he demostrado durante todo el tiempo... No juegues así, yo siempre te he extendido mi mano en todo sentido, en ayudas con adicciones que tienes y que con todo gusto, a pesar de lo que me hayas dicho y a pesar de que tú trates de voltear a toda esa comunidad tan hermosa... y teniendo un pariente tan cercano como un hermano, jamás le faltaría el respeto a nadie. Y si te molestó mi comentario respecto a tu vestuario, bueno, no tiene absolutamente nada que ver con la identidad de género... Y te voy a decir una cosa con todo respeto, no eres Wendy Guevara, Wendy Guevara es otra cosa. Búscate otra historia porque esa historia ya se contó". Arath de la Torre

¿Quién es el eliminado de La casa de los famosos México?

Tras un fuerte posicionamiento, los habitantes nominados, Mariana Echeverría, Arath de la Torre, Mario Bezares y Briggitte Bozzo, tuvieron que entrar a la sala de eliminación para conocer quién sería el próximo eliminado de La casa de los famosos México.

Galilea Montijo se conectó con los nominados de esta noche y le pidió a Mariana Echeverría decir quién quería que se fuera del reality show, lo cual ocasionó otro enfrentamiento con Arath de la Torre.

“Sé que no va a pasar, pero quiero que se vaya Arath. Siento que a veces soy controladora, pero me pongo mal cuando las cosas se me salen de control”, expresó Mariana.

Al respecto, Arath le respondió: “Yo no soy pasivo-agresivo, aquí la única pasivo-agresiva es ella. Desde el día uno me ha atacado. Respeto a la señora, pero no voy a permitir que se me acuse”.

Tras el enfrentamiento, Galilea Montijo les informó a los nominados que cerraba las votaciones. Según las cifras del reality show, hubo más de 23 millones de votos por parte del público, y ya se ha decidido quién será el eliminado.

El primero en regresar a La casa de los famosos México fue Arath de la Torre, quien fue recibido con un gran abrazo por parte de Gala Montes y Karime, ya que ambas son parte del team Mar.

El segundo salvado de la noche también fue del cuarto Mar, y según las palabras de Galilea Montijo, con un gran número de votos, fue Briggitte Bozzo.

Al ver llegar a Briggitte, los integrantes del cuarto Mar corrieron a abrazarla, llorando de emoción por haber salvado a una integrante más.

Finalmente, Galilea Montijo informó quién abandonó La casa de los famosos México. Ambos nominados entraron a la puerta giratoria: primero, Mariana Echeverría, y después, Mario Bezares.

Tras segundos de incertidumbre, Galilea Montijo anunció que la cuarta eliminada de la noche era nada más y nada menos que Mariana Echeverría, lo cual causó gran sorpresa en el equipo Tierra, que esperaba que ella regresara.

Por su parte, el equipo Mar festejó a lo grande el regreso de Mario Bezares y agradeció al público por todo el apoyo recibido.