Apio Quijano se molesta con Wendy y Nicola por ignorar sus mensajes ¿Se terminó el team infierno?

El cantante Apio Quijano ha expresado su frustración a través de sus redes sociales, compartiendo con sus seguidores que ha intentado mantener el contacto con sus excompañeros de La casa de los famosos México, pero sin éxito. Quijano reveló que tanto Wendy Guevara como Nicola Porcella lo han estado ignorando, a pesar de sus intentos de verlos y mantener la amistad que formaron dentro del reality.

El team Infierno, era conformado por Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Emilio Osorio, Nicola Porcella, Wendy Guevara y Apio Quijano, fue uno de los grupos más populares de la primera temporada del programa.

Sin embargo, tras el final del programa, cada uno de los integrantes retomó sus actividades personales, y la distancia parece haber afectado la relación entre algunos de ellos. El descontento de Apio ha generado especulaciones sobre si esta falta de comunicación podría marcar el final del team Infierno tal como lo conocimos, dejando en el aire la pregunta de si la amistad entre sus miembros continúa.

Ve: Gomita sufre aparatosa caída en La casa de los famosos México ¿Se encuentra bien?

El integrante de Kabah confesó que se encuentra vacacionando en Cancún, lugar donde también están Wendy Guevara y Nicola Porcella por algunos temas laborales.

Apio Quijano realizó una transmisión en vivo en la que fue cuestionado por algunos internautas sobre el motivo por el cual no se había reunido con sus excompañeros de La casa de los famosos México.

El cantante, sin tapujos, reveló molesto que ni Nicola ni Wendy habían respondido sus mensajes desde hace algunos días, a pesar de encontrarse en el mismo lugar.

Apio Quijano

“Tenía todos mis días planeados, pero dije: ‘Obviamente, si nos podemos ver, pues los veo’. Yo seguí con mis planes y, pues no, no puedo andar persiguiendo a nadie, ¿verdad?... Subí una foto a mis historias... nada, no me dijo nada, no me ha dicho nada, no me ha contestado nada. Yo no sé si algo pasó, si algo dije”.