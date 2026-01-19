Doménica Montero llega a horario estelar en Las estrellas, el productor declaró: “Es una historia adelantada a su tiempo”

Una de las telenovelas más esperadas de los últimos meses ha sido, Doménica Montero, no solo por ser un remake de La Dueña y Soy tu dueña, sino porque es estelarizada por Angelique Boyer (Doménica Montero), Marcus Ornellas (Luis Fernando), Scarlet Gruber (Kiara Salerno) y Brandon Peniche (Genaro Peña), bajo la producción de Carlos Bardasano.

Cabe mencionar que estas celebridades forman parte del elenco: José Manuel Rincón, Gonzalo Peña, Fermín Martínez, Diego Amozurrutia, Arcelia Ramírez, Alberto Estrella, Alejandro Ávila, Nuria Bages, Daniela Cordero, María de Villa, Boris Duflos, Iván Ochoa, Javo Benítez, Renata Rivas, Verónica Merchant, Arleth Terán, Paola Toyos, Estefanía Villarreal, Gaby Mellado, Néstor Rodulfo, Regina Villaverde, Ana de Villa, Graco Sendel, Javier Ponce, y Olivia Duflos.

¿Qué se espera de la nueva telenovela de Las estrellas, ‘Doménica Montero’?

Platicamos con el productor y le preguntamos sobre la respuesta positiva que ha tenido el público a través de Vix. Esto respondió:

“Me siento contento y ansioso. Hasta que no lo vea al aire, no podré saber cuál es la respuesta del público. Pero afortunadamente la crítica ha sido buena. A la gente le ha encantado la historia. Es una producción y una historia increíble. Todo se ha alineado”.

Bardasano externó su emoción por trabajar una vez más con la actriz, Angelique Boyer y Marcus Ornellas.

“Cuando uno arranca con Angelique Boyer en la cabeza, es señal de que será algo maravilloso. Es una persona muy dedicada, perfeccionista y profesional. Ella hace que todo fluya muy bien con el elenco. No se diga de Marcus (Ornellas), es un actor generoso, tierno y varonil”.

Carlos Bardasano, productor de ‘Doménica Montero’ / Cortesía Televisa

¿De qué trata Doménica Montero, remake de La dueña y Soy tu dueña?

Carlos platicó cuál es el hilo conductor que ha llevado a La Dueña y Soy tu dueña al éxito rotundo.

“Es una historia adelantada a su tiempo y tiene valores universales, algo que nos ha ayudado a todas las versiones. Se habla de una mujer empoderada y que no permite que nadie la derrumbe”.

“No creo que desaparezcan las telenovelas. Más bien es todo lo contrario. Cada vez veo a las novelas mucho más fuertes, potentes y hay más países copiando géneros. Las novelas están en el ADN de nuestra audiencia”.

El productor invitó al público a que no se pierdan el gran estreno de la telenovela.

Angelique Boyer y Carlos Bardasano, productor de ‘Doménica Montero’ / Cortesía Televisa

¿Cuándo se estrena ‘Doménica Montero y a qué hora?

“No se pueden perder esta noche a las 9:30 por Las Estrellas a Doménica Montero. Estoy seguro de que les encantará la historia y el elenco. No se la pierdan, porque será un proyecto que dará mucho de qué hablar”.

