Querido galán de telenovelas mexicanas ahora trabaja en el campo como aguacatero: “Ha sido muy difícil”

Hace poco más de 15 años, el actor Marco Méndez comenzaba a vislumbrarse como una de las grandes promesas para protagonizar telenovelas; sin embargo, con la imagen madura que le dieron sus canas prematuras y la falta de continuidad en personajes principales, esto no fue posible.

¿A qué se dedicó el actor Marco Méndez tras alejarse de las telenovelas?

El actor Marco Méndez, ahora de 49 años, lleva más de 2 sin hacer telenovelas y reconoció que esta carrera ha sido compleja para él. “Ha sido muy difícil, un sube y baja. Antes, durante y poco después de la pandemia, me ausenté un tiempo para dedicarme a una huerta de aguacates que tengo en mi tierra, Uruapan, Michoacán. Le empecé a meter ganas a eso, para que no se descuidara”.

Este negocio le ha servido económicamente para las épocas de ‘vacas flacas’. “Me ha ayudado mucho. Tienes que diversificarte para que los bajones no te peguen tan fuerte. De toda la vida, mi familia se dedica a eso. Me gusta mucho el campo, los animales. Es algo que llevo en la sangre y con lo que crecí. Ha sido un soporte muy importante”.

“Es muy diferente al medio artístico. Por más de 20 años viví en la CDMX. Ahora ya me regresé a vivir a mi ciudad y vengo cuando hay trabajo. Allá llevo una vida más tranquila, nada de estrés. Es una vida campirana”.

¿Por qué la carrera de Marco Méndez en televisión se detuvo?

Se ha especulado que uno de los obstáculos para que la carrera de Marco Méndez no siguiera en ascenso fueron sus canas prematuras, que le comenzaron a salir a los 18 años. Aunque en sus inicios se las pintaba, nos enteramos de que finalmente se cansó de hacerlo y decidió dejárselas, aun sabiendo que con ese look lucía más grande y no daba el perfil para los personajes estelares, con sus compañeras actrices.

A finales del año pasado, el actor terminó una serie para Argos, y próximamente se estrenará por ViX. Ahora hace un llamado a los productores de telenovelas. “Aquí estoy disponible a la hora que quieran. Ya tienen mi número. Ya he trabajado con todos. Ya me conocen. Esperemos ya pronto estar en la TV”.

En el pasado tuvo un noviazgo de 3 años con Ariadne Díaz, y ahora tiene una relación de la que prefiere no dar detalles. “Solo puedo decir que llevo 13 años con mi pareja y ojalá sean muchos más. Ella no se dedica al medio. Hijos, me gustaría tener. Si se da, excelente, y si no, no pasa nada”.

Finalmente, nos habló de su actual participación en la obra Noches de danzón. “Es algo que no había hecho nunca, con un baile que parece fácil, pero es muy difícil. Estoy contento de aprender algo nuevo”.

¿Cuál es la trayectoria de Marco Méndez?

Debutó en televisión en 2001, en la telenovela Salomé . Le siguieron otras como Las vías del amor, Rubí y La verdad oculta .

. Le siguieron otras como y . En 2007 fue uno de los protagonistas masculinos juveniles de Muchachitas como tú .

. También estuvo en: Los exitosos Pérez, La que no podía amar . Obtuvo un protagónico en Venezuela en 2013 con Las bandidas.

. Obtuvo un protagónico en Venezuela en 2013 con También fue parte de: Pasión y poder, La doble vida de Estela Carrillo, Por amar sin ley, y la más reciente: Nadie como tú.

