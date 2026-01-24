Famoso actor de telenovelas se alejó de la televisión por enfermedad y ahora vende ropa: ¿De quién se trata?

Hace unos meses se difundió una imagen en la que se veía al actor Carlos Amador, famoso por su participación en La rosa de Guadalupe, vendiendo zapatos en la vía pública.

Varias son las celebridades que se han alejado de la farándula, ya sea por enfermedades, crisis económicas o problemas personales. Uno de los casos más impactantes es el de un famoso actor que alcanzó gran popularidad gracias a su participación en exitosas producciones televisivas. Hoy, lejos de los foros y los aplausos, enfrenta una realidad muy distinta, marcada por problemas de salud que afectaron su memoria y lo llevaron a reinventarse laboralmente. Te decimos de quién se trata.

¿Qué actor se alejó de la televisión por un problema de salud que afectó su memoria?

Giovanni Suárez se convirtió en un rostro ampliamente reconocido gracias a su participación en la exitosa telenovela Pasión de gavilanes, donde dio vida al personaje de “Benito”.

Su actuación le permitió ganarse el cariño del público y consolidarse como uno de los actores más recordados de la producción, considerada una de las más importantes de la televisión latinoamericana.

No obstante, con el paso del tiempo, su presencia en la pantalla comenzó a disminuir. Como ha sucedido con otros actores, las oportunidades se redujeron y su nombre dejó de sonar con la misma fuerza dentro de la industria del entretenimiento.

¿Qué enfermedad padeció el actor Giovanni Suárez, conocido por su participación en Pasión de gavilanes?

Después de alejarse poco a poco de la actuación, Giovanni Suárez decidió salir de Colombia y probar suerte en distintos negocios fuera de su país natal. Sin embargo, los planes no resultaron como esperaba y, años más tarde, regresó a casa enfrentando una complicada situación personal y económica.

En entrevista con El Espectador, el actor confesó que esa etapa de su vida lo obligó a “empezar de ceros”. A pesar de las dificultades, logró emprender un negocio dedicado a la venta de artículos para bebés, lo que le permitió mantenerse a flote durante algún tiempo.

La prueba más dura llegó con la pandemia. Giovanni contrajo Covid-19 y su estado de salud se complicó gravemente. Los médicos le informaron que tenía pocas probabilidades de sobrevivir, una noticia que marcó un antes y un después en su vida. Aunque logró superar la enfermedad, las secuelas fueron severas.

El actor reveló que el virus le provocó problemas de memoria, una condición que hasta el día de hoy continúa enfrentando. A esto se sumó una ruptura sentimental que lo llevó a atravesar un fuerte cuadro de depresión.

¿Cuál es la trayectoria del actor colombiano Giovanni Suárez?

Giovanni Suárez es un actor colombiano reconocido por su participación en diversas telenovelas y series de televisión que marcaron una época en el entretenimiento latinoamericano.

El punto más alto de su trayectoria llegó con Pasión de Gavilanes, telenovela que se convirtió en un fenómeno en América Latina y otros países. Gracias a este proyecto, Suárez alcanzó reconocimiento, estabilidad económica y nuevas oportunidades laborales.

Posteriormente, formó parte de otras producciones como:



El inútil ,

, Historias de hombres solo para mujeres ,

, Casados con hijos y

y Decisiones.

