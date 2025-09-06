Actor de ‘La rosa de Guadalupe’ ¡se queda son trabajo y acaba vendiendo zapatos!

En el competitivo mundo del espectáculo, las historias de ascenso y caída no son raras, pero cada una tiene matices que merecen ser contados. Un famoso actor mexicano que brilló en la televisión durante años, se convirtió en protagonista de una historia totalmente diferente. Lejos de los sets de grabación, el actor se gana la vida como vendedor de zapatos. ¿De quién se trata?

¿Qué famoso actor de telenovelas trabajó vendiendo zapatos en la Ciudad de México?

El actor Carlos Amador es uno de esos actores que marcó una época en la televisión mexicana. Amador ocupó varios papeles protagónicos, su presencia constante en telenovelas, programas y hasta películas de alto rating lo convirtió en un rostro reconocido y querido por el público.

Durante años, Amador compartió escena con algunas de las grandes figuras del espectáculo nacional, formando parte de producciones que hoy son consideradas clásicos de la pantalla chica. Aquí te contamos algunas de las producciones apareció:



El privilegio de amar

Abrázame muy fuerte (2001)

Entre el amor y el odio (2002) – Telenovela exitosa en la que formó parte del elenco.

Amor real (2003)

Mujer, casos de la vida real

La rosa de Guadalupe

Amores perros

Doblaje en series como: Los Simpson y en Padre de familia.

Sin embargo, como ocurre con frecuencia en el medio, los años pasan, los papeles se reducen y las oportunidades dejan de tocar a la puerta.

¿Por qué el actor Carlos Amador dejó de trabajar en telenovelas?

La carrera de Carlos Amador comenzó a desvanecerse lentamente conforme las producciones cambiaron de rumbo y los rostros nuevos ocuparon su lugar. La industria televisiva, en muchas ocasiones, buscan lo joven y lo novedoso, así lo han contado otros artistas. Amador, al igual que muchos colegas de su generación, enfrentó una etapa de incertidumbre económica al ver disminuir sus ingresos y desaparecer las ofertas de trabajo.

Carlos Amador se hizo noticia no por un nuevo proyecto actoral, sino por su nueva faceta como vendedor ambulante de zapatos. Imágenes y testimonios de personas que lo vieron recorriendo calles con su mercancía circularon en redes sociales, generando una mezcla de sorpresa, nostalgia y respeto.

Su historia ha tocado fibras sensibles entre quienes recuerdan su paso por la pantalla chica y ha abierto el debate sobre la necesidad de generar apoyos y estructuras para los artistas retirados o en otras situaciones.

¿Cuál es la razón por la que Carlos Amador decidió vender Zapatos?

El actor Carlos Amador no ha abandonado en un cien por ciento su trabajo en la televisión o sus proyectos de teatro y cine. En algunas de sus redes sociales, comparte (de vez en cuando) fotografías de sus apariciones en programas como La rosa de Guadalupe.

No obstante, como actividad complementaria, comercializa sus zapatos sin contar con un local establecido, por lo que realiza entregas en distintos puntos de la Ciudad de México y, en ocasiones, se instala en ciertas áreas como vendedor ambulante.

Hace unos años, el actor compartió en sus redes sociales lo siguiente:

“Haciendo un recuento de este año: He sido infinitamente afortunado. Mi familia está bien. Mis amigos que por hechos y por tiempo ahí están siempre. Mis anhelos se van realizando. Me gano la vida honradamente y disfruto las cosas pequeñas” Carlos Amador, vía redes sociales

