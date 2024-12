Actor se quedó sin trabajo por culpa de colegas que se negaban a trabajar con él ¡por guapo!

Tras 6 años de ausencia de las telenovelas, Marco Uriel está de vuelta y por partida doble, en ‘Amor amargo’, que ya está al aire, y en ‘Me atrevo a amarte’, que se estrenará el próximo año.

Al respecto, dijo a TVNotas: “Estoy muy feliz. Desde que en 2018 hice ‘Hijas de la luna’, ya no había estado (en alguna novela). Perdí proyectos por alto, por guapo o por buen actor. Los jefes de reparto me decían ‘Perdón, no quedaste. Tu voz o tu presencia incomodan al protagonista’”.

¿Y cuál fue tu reacción? “Me reía y salía. Es curioso, porque todos te dicen: ‘Prepárate, estudia, ten buen cuerpo, vístete bien’. Y haces todo, pero no trabajas. Entendí que no era que el mundo estuviera en contra mía, sino que tenía que hacer algo mejor. Empecé a cambiar mi mentalidad, mi positivismo, y empecé a atraer mejores cosas. Me sentía el actor más desaprovechado”.

Marco Uriel / Liliana Carpio, Archivo TVNotas e IG@omarfierrooficial

Te podría interesar: Dacia Arcaráz pidió ayuda a Marco Uriel para tener calmado a su hijo

Marco Uriel cree que actores se negaron a trabajar con él por problemas de ego

¿Qué opinión te merecen estos protagonistas que no querían trabajar contigo? “Creo que es el

ego. Se maneja a través del miedo y la inseguridad. Creen que son el centro del mundo y no quieren que nadie les tape la luz. Tú ves a Al Pacino y a Robert de Niro y (no) crees que les importe que les pongan un actor más alto”.

“Me llegué a deprimir varias veces. Decía: ‘Pues tengo que comer. Tengo que hacer pagos. ¿Qué voy a hacer?’. Lo bueno es que me he diversificado. Soy escritor. Publiqué un libro y voy a sacar otro. Me contratan para conferencias motivacionales y para conducir eventos. Sí la pasé económicamente muy mal y tuve que aprender a gastar menos”. Marco Uriel

Marco Uriel / Liliana Carpio, Archivo TVNotas e IG@omarfierrooficial

Checa: ¿Maryfer Centeno desaparecida? La familia estaría preocupada de que haya sido víctima de un atentado

Marco Uriel se enfrentó a muchos problemas económicos

¿Llegaste a endeudarte y a empeñar objetos? “Sí, relojes y cosas así. Las pagaba y luego las perdía, pero eso me enseñó que son cosas materiales y que sirven para superar los males. Pensé en dejar la actuación. Te cansa. A pesar de las cosas malas, me llamaban para ‘Como dice el dicho’. También he tomado terapia”.

“Salvador Mejía me llamó para ‘Me atrevo a amarte’, con un papel de villano. Le dije: ‘Chava, me salvaste’”.

“Mi hermano Omar Fierro se enojaba. Quería recomendarme. La familia siempre ayuda”.

“Estoy sano. Como bien y hago deporte. Subir de peso es emocional a veces. No quiero decir que todos pasamos por eso, pero en mi caso fue así. Me refugié en la comida para evadir mi realidad. Ahora entiendo y analizo cada cosa. Eso también se refleja en mi cuerpo. No tengo necesidad de comer todo el día y, cuando como, lo disfruto”, concluyó.

Marco Uriel / Liliana Carpio, Archivo TVNotas e IG@omarfierrooficial

¿Quién es Marco Uriel?

Antes de dedicarse a la actuación, fue deportista de alto rendimiento. Lo dejó para entrar al modelaje y a la actuación.

Es hermano menor de Omar Fierro.

En 1992 debutó en María Mercedes.

Le siguieron novelas como ‘La dueña’, ‘Amada enemiga’, ‘DKDA’ e ‘Hijas de la luna’, entre otras.

Lo vemos en ‘La rosa de Guadalupe’, ‘Como dice el dicho’ y ‘Esta historia me suena’.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas! y búscanos en tu plataforma favorita de pódcast .

Mira: Carmen Campuzano denuncia intento de estafa de un productor que quería hacer su bioserie sin autorización